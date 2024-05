L'UNICEF continue de soutenir le Vietnam dans les soins et la protection des enfants

Jeudi 30 mai, à New York, aux États-Unis, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), a rencontré June Kunugi, directrice de la Division des partenariats publics de l’UNICEF.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a déclaré que le Vietnam considérait toujours la protection et les soins des enfants comme une priorité de sa stratégie de développement socio-économique. Il a apprécié le rôle de l’UNICEF et ses aides pour le Vietnam dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

À l’occasion de la nomination de June Kunugi à la direction du Bureau régional de l’UNICEF pour l'Asie orientale et le Pacifique, le diplomate vietnamien a déclaré espérer que l'UNICEF, et June Kunugi personnellement, continuerait à soutenir le Vietnam pour des résultats encore plus positifs.

De son côté, June Kunugi s'est déclarée impressionnée par les réalisations du Vietnam en près de 40 ans de mise en œuvre de sa politique de Dôi Moi (Renouveau), les considérant comme une base permettant d'obtenir des résultats encourageants en matière de soins et de protection des enfants.

Selon elle, l'UNICEF apprécie hautement l'initiative du Vietnam concernant la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies reconnaissant le 11 juin comme Journée internationale du jeu. L'UNICEF se coordonnera avec des pays pour organiser la cérémonie du premier anniversaire le 11 juin prochain au siège de l'ONU afin qu'il s'agisse d'un événement significatif pour le développement des enfants dans le monde.

À cette occasion, les deux parties ont convenu d'organiser conjointement des activités pour célébrer le 50e anniversaire du partenariat Vietnam - UNICEF. Elles ont également discuté de mesures pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'UNICEF dans la mobilisation des ressources, la mise en œuvre de projets et programmes, la promotion de la coopération et de la coordination dans la région Asie-Pacifique.

