Le Vietnam honore des ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger

Six Vietnamiens d’outre-mer ont été nommés "Ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger 2025" lors d'un gala célébrant la langue vietnamienne, qui s'est tenu le 26 août à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trung Kiên, président du Comité d'État pour les résidents vietnamiens à l'étranger (relevant du ministère des Affaires étrangères), a souligné que c’était la troisième édition de ce programme. Il s'inscrit dans le cadre du projet national "Journée de valorisation de la langue vietnamienne dans la diaspora (2023 – 2030)". Pour lui, le gala est devenu un événement culturel de grande valeur qui célèbre la richesse de la langue maternelle et met en lumière les contributions de ceux qui la promeuvent à l'étranger.

Comparant la langue vietnamienne à un fleuve qui conserve son goût doux même en se jetant dans l'océan, Nguyên Trung Kiên a symbolisé la manière dont la langue préserve l'esprit de la nation, où que ce soit dans le monde. Il a exprimé l'espoir que les Vietnamiens d’outre-mer continueront de chérir leur langue, la considérant comme le moteur de leur âme, afin de transmettre ce lien et cet attachement aux générations futures.

Le programme a récompensé les lauréats du concours "Ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger 2025". Les six candidats exceptionnels ont été sélectionnés pour leur maîtrise de la langue, leurs histoires inspirantes et leurs contributions significatives à sa préservation et à sa promotion.

Le concours, organisé de mars à mai 2025 par le Comité d'État pour les résidents vietnamiens à l'étranger, a suscité un vif enthousiasme auprès des communautés vietnamiennes du monde entier ainsi que des étrangers passionnés par la langue et la culture vietnamiennes.

VNA/CVN