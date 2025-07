Le Vietnam participe au Programme du bateau de la jeunesse Asie du Sud-Est - Japon 2026

Composée de 16 jeunes sélectionnés parmi des milliers de candidats à travers le pays, la délégation embarquera à bord du navire Nippon Maru pour une série d’activités et d’échanges culturels au Japon, à Singapour et en Thaïlande.

Chaque escale comprendra des visites dans des sites emblématiques, des établissements éducatifs, des visites de courtoisie des dirigeants locaux ainsi que des rencontres avec des jeunes locaux et des séjours chez l’habitant.

Les participants, âgés de 18 à 30 ans, ont été rigoureusement évalués sur leur maîtrise de l’anglais, leurs connaissances sur le Vietnam - en matière de culture, d’histoire, de politique, d’économie et de mouvements de jeunesse - ainsi que leur compréhension de l’ASEAN, du Japon et des relations bilatérales.

Le thème de discussion de cette année s’inscrit dans le cadre du plan de mise en œuvre de la "Déclaration sur la Vision des relations d’amitié et de coopération ASEAN – Japon : Partenaires de confiance", adoptée lors du Sommet marquant les 50 ans des relations en 2023. Il couvre six axes principaux : éducation de qualité ; croissance économique et tourisme durable ; environnement mondial et changement climatique ; réduction des risques et relèvement post-catastrophe ; bien-être social et inclusion ; société numérique et intelligence artificielle.

Créé en 1974 par le gouvernement japonais en collaboration avec les pays de l’ASEAN, le SSEAYP vise à promouvoir l’amitié et la compréhension mutuelle entre les jeunes de la région.

Le Vietnam y participe officiellement depuis 1996, un an après son adhésion à l’ASEAN. Ce programme constitue une opportunité unique pour les jeunes Vietnamiens d’élargir leurs connaissances, d’acquérir de nouvelles compétences et de faire rayonner l’image d’une jeunesse dynamique et engagée à l’international.

VNA/CVN