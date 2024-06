Les certificats d’indication géographique contribuent à augmenter la valeur des produits agricoles vietnamiens

Par conséquent, la création de marques pour les produits agricoles vietnamiens associées à la protection des indications géographiques est devenue une direction importante pour valoriser et affirmer les marques des produits spécialisés locaux sur les marchés nationaux et internationaux.

Le 3 juin 2024, l'Office de la propriété intellectuelle du Vietnam, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a rendu une décision sur l'octroi d'un certificat d'enregistrement d'indication géographique pour les produits à base de palourdes de la province de Bên Tre dans le delta du Mékong, sous la direction du Département provincial des science et des technologies.

Auparavant, le secteur de l'élevage de palourdes de la province avait reçu la certification du Conseil de gestion marine (CGM), marquant la troisième fois qu'il répondait aux normes de durabilité et de gestion de l'organisation, a déclaré le directeur du Département provincial de l'agriculture et du développement rural, Doan Van Danh.

Le certificat sera valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2029. Le Référentiel Pêcheries du CGM effectue l'évaluation de la gestion et de la durabilité des installations. Auparavant, le secteur local de la culture des palourdes avait reçu le certificat CGM en 2009 et 2016.

Selon le département, l’obtention du certificat IG et la recertification par le CGM aideront les produits à base de palourdes de Bên Tre à accéder facilement à des marchés aussi exigeants que ceux des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon dans les temps à venir.

Les experts ont déclaré que les indications géographiques confirment les avantages locaux dans le développement et la promotion des produits et dans l'amélioration de la valeur économique des spécialités. Maintenir la qualité des produits portant une IG est un moyen important de garantir la qualité des produits pour les consommateurs.

En outre, les IG apportent non seulement une plus grande valeur aux produits agricoles sur le marché intérieur, mais contribuent également à stimuler les exportations. Le prix du litchi Luc Ngan dans la province septentrionale de Bac Giang est passé de moins de 10.000 dôngs (0,39 USD) à plus de 35.000 dôngs par kilogramme. Les indications géographiques sont également considérées comme un "passeport" permettant au litchi vietnamien d'accéder à de nombreux marchés exigeants tels que l'Australie, la France, les États-Unis et le Japon.

Après avoir obtenu une IG, les premiers lots de litchi Luc Ngan ont été exportés vers le Japon, marquant une amélioration dans le travail de développement de la propriété intellectuelle.

Nguyên Van Bay, directeur adjoint de l'Office de la propriété intellectuelle du Vietnam, a déclaré que la protection des IG s'était avérée efficace pour accroître la valeur et la réputation de nombreux produits. Typiquement, le miel de menthe Meo Vac de la province montagneuse de Hà Giang (Nord), après avoir été protégé par des indications géographiques, a vu son prix doubler. De même, celui de la sauce de poisson Phu Quôc a augmenté de 30 à 50%, le pamplemousse Phuc Trach( de 30 à 35%, l'orange Cao Phong et l'orange Vinh de plus de 50%.

