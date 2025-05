Le Premier ministre vietnamien participe à une réunion d'affaires Vietnam - Malaisie

Le Premier ministre a appelé les entreprises à contribuer activement au renforcement de la connectivité au sein de l'ASEAN, notamment entre le Vietnam et la Malaisie, et à promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie verte, de l'innovation, des sciences et technologies, de la transformation numérique et des énergies vertes.

Il a également souligné la nécessité de revitaliser les moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, les exportations et la consommation.

Rapportant aux participants la situation du Vietnam, le dirigeant a déclaré que, pays pauvre, déchiré par la guerre et basé sur l'agriculture, le Vietnam s'était hissé parmi les 34 plus grandes économies mondiales. Il figure également parmi les premiers pays en termes d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE) et parmi les 20 premières économies mondiales en termes d'échanges commerciaux. Le pays a signé 17 accords de libre-échange avec plus de 60 économies.

Le Vietnam vise une croissance du PIB d'au moins 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, a poursuivi le dirigeant.

Le pays s'engage à bâtir une économie indépendante et autonome, tout en s'engageant activement et proactivement dans une intégration internationale vaste, substantielle et efficace, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'en plus de la mise en œuvre de trois avancées stratégiques dans les domaines des infrastructures, des institutions et des ressources humaines, le Vietnam s'est concentré sur la rationalisation de son appareil organisationnel et la création d'un environnement plus favorable à la production, à l'investissement et aux affaires.

Le Vietnam est également à l'origine de percées dans les domaines des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Le pays positionne le secteur privé comme l'un des moteurs les plus importants de l'économie et il favorise l'intégration internationale dans le nouveau contexte, tout en développant les relations avec les pays et les partenaires internationaux, a-t-il ajouté.

Le dirigeant a appelé les entreprises étrangères, notamment malaisiennes, à poursuivre leur coopération et leurs investissements au Vietnam, et s'est engagé à faciliter leurs opérations.

Les entreprises participantes se sont réjouies de le développement positif des relations entre le Vietnam et la Malaisie, notamment suite à la mise en place du Partenariat stratégique global.

Elles ont partagé l'avis que la coopération économique, commerciale et d'investissement constitue un point fort de la relation bilatérale.

La Malaisie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le neuvième au niveau mondial. Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance continue, atteignant 14,2 milliards de dollars en 2024, avec un objectif de 18 milliards de dollars cette année. La Malaisie se classe au 10e rang parmi 143 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital social total de 13 milliards de dollars.

Saluant le rôle et la position du Vietnam au sein de l'ASEAN et à l'échelle mondiale, ainsi que son environnement d'investissement favorable, les entreprises ont souligné que les deux pays possèdent des atouts stratégiques et complémentaires qu'il convient de mettre à profit pour coopérer.

Cela offrirait aux entreprises des deux parties de meilleures opportunités d'accès aux marchés respectifs, notamment dans les secteurs émergents à fort potentiel tels que l'industrie halal, l'habillement, l'économie verte, l'innovation, la science et la technologie, la transformation numérique, l'énergie verte, le développement des infrastructures et l'économie maritime, ont-ils déclaré.

Ils ont souligné que, dans le contexte d'incertitudes mondiales actuelles, les deux parties doivent optimiser les mécanismes de coopération dans lesquels elles sont impliquées conjointement afin de promouvoir le développement de chaque pays, au nom de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

