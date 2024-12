Le marché immobilier vietnamien a crû de 59% en cinq ans

L’information a été communiquée par Nguyên Quôc Anh, directeur général adjoint de Batdongsan.com.vn lors du Sommet de l’immobilier au Vietnam 2024 (VRES). Les experts ont passé en revue 30 ans de marché immobilier de la nation indochinoise et analysé les facteurs qui affectent les prix.

Selon le responsable, il y a trois facteurs principaux : l’économie, la gestion et la société. Une forte croissance économique est un élément clé de la hausse des prix de l’immobilier.

Plus précisément, a-t-il noté, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam par habitant est de 34,8%, supérieur à la moyenne mondiale (20,8%) et aux pays en développement (22%). De plus, l’environnement des taux d’intérêt devient plus favorable, ce qui facilite l’accès au crédit pour l’achat de biens immobiliers.

Les citoyens continuent de considérer l’immobilier comme un investissement attractif, avec un rendement de 197% pour les appartements et de 137% pour les terrains au cours des 10 dernières années, a-t-il déclaré.

Un processus d’urbanisation rapide

Un autre facteur important est la politique fiscale foncière. Actuellement, la part des impôts fonciers dans le PIB du Vietnam n’est que de 0,03%, nettement inférieure à celle de pays comme la Chine (1,5%), Singapour (1,5%), le Japon (2,6%) et la République de Corée (4%). Cela montre que le système fiscal actuel n’optimise pas les revenus du secteur immobilier, a-t-il analysé.

En outre, le Vietnam connaît un processus d’urbanisation rapide avec un taux de propriété immobilière très élevé. Actuellement, 90% des Vietnamiens possèdent une propriété, dépassant les pays de la région tels que Singapour (88%) et l’Indonésie (84%), ainsi que les États-Unis (66%) et l’Australie (66%), a-t-il noté.

La tendance vers des familles plus petites et le désir des jeunes de devenir propriétaires stimulent également la demande de biens immobiliers, a observé Nguyên Quôc Anh.

2024 marque le 10e anniversaire de la célébration du Sommet de l’immobilier au Vietnam. A cette occasion, Batdongsan.com.vn a décerné des prix à 130 excellents coureurs à travers le pays.

