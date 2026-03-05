Le Vietnam lance des essais cliniques d’un premier antiviral oral contre la dengue

Le Vietnam a lancé les essais cliniques d’un nouveau médicament antiviral qui pourrait offrir un nouvel espoir dans la lutte contre la dengue, une maladie pour laquelle il n’existe toujours aucun traitement spécifique homologué au niveau mondial.

L’Hôpital national des maladies tropicales, en collaboration avec la société sud-coréenne Hyundai Bioscience, mènera des essais cliniques d’un médicament antiviral contre la dengue et d’autres maladies infectieuses apparentées au Vietnam.

Le médicament utilisé dans l’essai, appelé le XAFTY, sera testé à l’Hôpital général de Tiên Giang, dans la province du même nom, et à l’Hôpital central des maladies tropicales de Hanoï.

Lors du lancement de l’essai, jeudi 5 mars, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a souligné que cet essai clinique de l’antiviral XAFTY constituait une étape importante pour la recherche biomédicale et la prévention et le contrôle des maladies infectieuses au Vietnam.

"Cet événement marque non seulement le début d’une nouvelle étude scientifique, mais témoigne également de la volonté de la communauté scientifique de trouver des traitements efficaces contre les maladies infectieuses virales, en particulier la dengue", a déclaré le professeur Trân Van Thuân.

À ce jour, a-t-il expliqué, il n’existe aucun médicament antiviral spécifique homologué au niveau mondial pour traiter la dengue, et la prise en charge actuelle repose essentiellement sur des soins symptomatiques et de soutien. Par conséquent, la recherche et le développement de médicaments antiviraux efficaces contre la dengue constituent un objectif majeur de la médecine moderne.

Le XAFTY est un médicament repensé grâce à une nouvelle technologie d’administration de principes actifs. Ce médicament breveté est autorisé depuis longtemps par la FDA. Des études ont démontré que le niclosamide possède un large spectre d’activité antivirale et est efficace contre 33 virus, dont 16 souches du COVID-19. Il s’avère donc un candidat idéal pour la réinvention d’un antiviral à large spectre.

Cependant, le niclosamide conventionnel est quasiment inutilisable pour le traitement des maladies systémiques en raison de sa très faible biodisponibilité (la quantité de médicament absorbée dans le sang), inférieure à 10%.

Hyundai Bioscience a résolu ce problème grâce à sa technologie exclusive de système d’administration de médicaments (DDS), qui redonne vie au principe actif d’origine. Cette technologie multiplie par plus de cinq la biodisponibilité du niclosamide, garantissant ainsi que le médicament atteigne la concentration sanguine nécessaire pour éliminer le virus.

L’innovation majeure de ce médicament réside dans le fait qu’il n’attaque pas directement le virus, mais active plutôt le mécanisme d’autophagie des cellules humaines. Autrement dit, il incite les cellules infectées à éliminer et détruire les particules virales qu’elles contiennent. Ce mécanisme confère au médicament une résistance aux mutations virales, un avantage certain par rapport aux antiviraux classiques.

Le directeur de l’Hôpital national des maladies tropicales, Pham Ngoc Thach, a déclaré : "Nous disposons désormais d’un vaccin contre la dengue. Cependant, son coût élevé limite encore son utilisation. Si l’essai est concluant, ce sera une avancée majeure qui nous permettra d’être plus proactifs dans le traitement, de réduire la mortalité et d’alléger la charge des hôpitaux de niveau inférieur. »

Avant son arrivée au Vietnam, le XAFTY avait déjà mené à bien la phase II des essais cliniques chez des patients atteints du COVID-19 en République de Corée. Cette étude, portant sur 300 patients, a démontré que le médicament réduisait la charge virale de 56,65% dans les 16 heures suivant la première prise. Il a également permis de raccourcir le temps de guérison de 12 symptômes majeurs de la maladie de 3,5 à 5 jours par rapport au groupe placebo.

Les essais cliniques au Vietnam s’appuieront sur les recherches existantes en matière de technologie et sur des données de sécurité solides. L’objectif de ces essais est de développer le premier antiviral oral à large spectre au monde.

Au Vietnam, la dengue connaît des augmentations cycliques constantes, notamment pendant la saison des pluies. Ces dernières années, de nombreuses localités ont enregistré un nombre élevé de cas, exerçant une forte pression sur le système de santé et ayant un impact direct sur la santé, la vie quotidienne et l’économie de la population.

Les données de surveillance des maladies infectieuses montrent qu’en 2025, le Vietnam a enregistré 190.040 cas de dengue, soit une augmentation de 28,4% par rapport à 2024. Dans certaines localités, de nombreux cas sont encore considérés comme graves et critiques, ce qui rend le traitement difficile et coûteux, et peut entraîner des séquelles à long terme.

Cependant, à ce jour, il n’existe aucun traitement spécifique contre la dengue et la prise en charge est principalement symptomatique et de soutien. La mutation du virus et la complexité des sérotypes font de la mise au point d’un traitement un enjeu majeur de santé publique internationale.

