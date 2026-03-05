Vietnam - Russie : coopération en matière de réponse aux situations d'urgence

Le 5 mars, à Hanoï, le général de corps d’armée Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Police, a tenu un entretien officiel avec Alexandre Kourenkov, ministre russe des Situations d’urgence.

>> Saint-Pétersbourg s’engage à rester un partenaire de confiance pour les localités vietnamiennes

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de l’Agence de presse TASS

>> L’envoyé spécial du chef du Parti en Russie informe du XIVe Congrès national du PCV

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le ministre Luong Tam Quang a souligné qu’Alexandre Kourenkov était le premier dirigeant d’une agence étrangère chargée de l’application de la loi accueilli par son ministère au lendemain du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des célébrations du Nouvel An lunaire traditionnel.

Il a affirmé que cette visite constituait une occasion importante d’échanger et de définir des mesures concrètes visant à donner une nouvelle impulsion au développement des relations entre les deux institutions ministérielles.

Concernant la coopération sectorielle, le ministre Luong Tam Quang a rappelé que, s’appuyant sur la confiance politique élevée entre les deux pays, le ministère vietnamien de la Police et celui russe des Situations d’urgence ont maintenu une collaboration étroite lors de ces derniers temps, aboutissant à des résultats positifs dans divers domaines.

Les deux parties échangent régulièrement des délégations pour partager leurs expériences en matière d’alerte et de prévention des situations d’urgence, et participent à des expositions et séminaires scientifiques sur la prévention des incendies, la recherche et le sauvetage ainsi que la gestion des catastrophes naturelles.

Face aux défis climatiques mondiaux actuels, les deux ministres ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux afin de promouvoir une coopération plus profonde et plus efficace, tout en partageant davantage d'expertises sur la gestion des situations d’urgence.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le ministre vietnamien a suggéré au ministère russe de fournir des documents et une expertise technique sur le fonctionnement du centre de commandement d'alerte précoce russe afin que le Vietnam puisse appliquer cette expérience à son nouveau centre de commandement du système de transmission des alarmes d’incendie, inauguré en janvier dernier.

Il a également exhorté la Russie à poursuivre son soutien au Vietnam en matière de formation et de renforcement des capacités des sapeurs-pompiers et des secouristes, ainsi que de transfert de technologies et de production conjointe d'équipements et de véhicules spécialisés destinés aux opérations de lutte contre les incendies et de sauvetage.

De son côté, le ministre russe a affirmé que la coopération entre les deux ministères constituait un pilier important du partenariat stratégique global Vietnam - Russie. Il s’est déclaré convaincu que, grâce aux engagements politiques forts et au soutien des hauts dirigeants des deux pays, les deux parties continueraient d’élargir leur coopération dans des domaines à fort potentiel, notamment la réponse aux situations d’urgence.

À cette occasion, les deux ministres ont convenu d’organiser prochainement un exercice conjoint de lutte contre les incendies et de sauvetage, fondé sur le scénario d’un incident majeur touchant une infrastructure énergétique essentielle sur le territoire vietnamien.

VNA/CVN