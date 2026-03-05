El Niño pourrait revenir en 2026 et faire bondir plus les températures

Le Vietnam pourrait connaître des vagues de chaleur plus longues et plus intenses en 2026, car le phénomène climatique El Niño devrait réapparaître vers la fin de l’année, préviennent les experts météorologiques.

Cette mise en garde intervient alors que les températures mondiales restent proches de niveaux records, dans un contexte d’accélération du changement climatique.

Selon le dernier bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le récent épisode La Niña de faible intensité devrait céder la place à des conditions ENSO (El Niño-oscillation australe) neutres, puis, dans le courant de l’année, à un épisode de réchauffement El Niño.

Nguyên Van Huong, responsable du département de prévision météorologique du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), indique que les observations actuelles montrent que la phase faible de La Niña s’affaiblit progressivement.

Les anomalies de température de surface de la mer dans le Pacifique central indiquent que le système ENSO devrait évoluer vers des conditions neutres entre mars et mai 2026, avant de basculer progressivement vers une phase chaude de juin à août.

Au début de l’automne, cette phase neutre, avec ses tendances au réchauffement, pourrait s’accentuer, pouvant potentiellement évoluer vers El Niño durant les derniers mois de 2026 et début 2027. De telles transitions accroissent souvent l’incertitude quant aux prévisions météorologiques à l’échelle mondiale.

De très fortes chaleurs attendues

Avec l’évolution du système climatique vers une phase ENSO plus chaude, les alizés du Pacifique ont tendance à s’affaiblir, modifiant la convection atmosphérique et augmentant la probabilité de vagues de chaleur plus longues et plus intenses dans les régions tropicales, notamment au Vietnam.

Les météorologues préviennent que les vagues de chaleur de 2026 pourraient arriver plus tôt, durer plus longtemps et atteindre une intensité supérieure à la moyenne à long terme, dépassant potentiellement la gravité enregistrée en 2025.

À court terme, une chaleur généralisée devrait persister dans le sud-est du Vietnam en mars, tandis que des vagues de chaleur localisées pourraient apparaître dans le nord-ouest.

Dès avril, la chaleur devrait s’étendre aux Hauts plateaux du Centre et au delta du Mékong, tandis que les régions de Thanh Hoa à Huê pourraient commencer à subir les premières vagues de chaleur.

À partir de fin mai, les vagues de chaleur devraient se propager dans le Nord et le Centre du Vietnam, avec un pic pendant les mois d’été, de juin à août. Bien que les températures puissent progressivement baisser après septembre, des vagues de chaleur tardives inhabituelles pourraient encore se produire.

Les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes restent élevés. Les experts préviennent que l’année 2026 pourrait être marquée par des événements météorologiques plus extrêmes et imprévisibles.

L’activité orageuse et les dépressions tropicales en Mer Orientale entre mars et juillet devraient rester proches de la moyenne à long terme. Cependant, d’août à décembre, le nombre de tempêtes pourrait légèrement diminuer.

Malgré cela, le réchauffement des eaux de surface et l’intensification du phénomène ENSO pourraient engendrer des tempêtes puissantes aux trajectoires complexes et changeantes, présentant des risques importants.

Au cours des quatre derniers mois de l’année, les tempêtes devraient toucher plus fréquemment le centre et le sud du Vietnam, même si le nord du pays pourrait également être impacté en septembre et octobre.

Augmentation des risques liés au climat

Les météorologues mettent en garde contre une augmentation de la fréquence des orages, de la foudre, de la grêle et des fortes pluies localisées, notamment lors des transitions saisonnières comme mars-mai et septembre-octobre.

Parallèlement, l’intrusion d’eau salée dans le delta du Mékong pendant la saison sèche devrait rester proche des niveaux moyens et inférieure à celle de la période 2024-2025.

Cependant, des sécheresses localisées et des pénuries d’eau pourraient encore survenir entre avril et juillet dans certaines parties des provinces de Gia Lai, Dak Lak et Lâm Dông.

Bien que les précipitations totales de la saison des pluies 2026 devraient rester proches de la moyenne nationale, les experts prévoient une répartition plus inégale et plus extrême des pluies, avec des averses intenses sur de courtes périodes.

De fortes pluies pourraient débuter dans le Nord du Vietnam vers le mois de juin avant de se déplacer progressivement vers le sud et de se terminer vers novembre dans les provinces du centre.

Impact potentiel du réchauffement climatique

Selon les experts environnementaux, un épisode El Niño typique peut faire augmenter les températures moyennes mondiales de 0,1 à 0,2°C.

Conjugué au changement climatique actuel, ce phénomène pourrait déclencher une série d’événements météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur prolongées, des sécheresses, des incendies de forêt et de graves inondations.

Il est important de rappeler que le puissant épisode El Niño de 2023-2024 a contribué à des températures mondiales record, 2024 devenant l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Les scientifiques mettent également en garde contre un "effet de décalage climatique", ce qui signifie que les impacts les plus importants se produisent souvent l’année suivant l’apparition d’El Niño.

Si El Niño s’intensifie fin 2026, 2027 pourrait potentiellement devenir une autre année de chaleur record à l’échelle mondiale, selon les météorologues.

