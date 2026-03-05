Près de 20% des Vietnamiens souffrent de surpoids

Environ 19,5% de la population vietnamienne, soit près de 20 millions de personnes, sont en surpoids ou obèses. Il est à noter que la prévalence du surpoids et de l’obésité au Vietnam a augmenté d’environ 38%, ce qui représente l’un des taux les plus élevés d’Asie du Sud-Est, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

>> Plus de 2.000 personnes participent à la 4e Journée nationale de la nutrition communautaire au Vietnam

>> L'obésité en hausse au Vietnam, dépassant celle des pays de la région

>> Vers une approche globale des soins de santé maternelle et infantile

Photo : CTV/CVN

Les données de l’Institut national de nutrition (NIN) montrent que la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants et adolescents d’âge scolaire (5-19 ans) est passée de 8,5% en 2010 à 19% en 2020.

En milieu urbain, le taux d’obésité a atteint 26,8%, soit un taux nettement supérieur aux 18,3% enregistrés en milieu rural. Plus inquiétant encore, le taux d’obésité chez les adolescents a dépassé les 50% à Hô Chi Minh-Ville et les 41% à Hanoï.

Maladie chronique complexe et multifactorielle

L’obésité est un facteur de risque majeur de maladies chroniques graves, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, l’apnée du sommeil, l’arthrose et le syndrome des ovaires polykystiques.

Photo : CTV/CVN

Le prof. associé-Dr Trân Quang Nam, chef du service d’endocrinologie du Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "L’obésité est une maladie chronique complexe associée à des troubles métaboliques, et non pas simplement une question de mode de vie ou d’apparence. Lorsque l’IMC dépasse 25 kg/m², il est important de consulter un professionnel de santé afin d’adopter une approche scientifique et sûre de la gestion du poids et de la santé, et ainsi réduire le risque de complications".

D’après un récent rapport publié par l’agence d’études de marché Decision Lab, parmi plus de 1.000 Vietnamiens interrogés, 83% reconnaissent l’obésité comme une maladie pouvant entraîner de nombreuses affections chroniques. Pourtant, la prise en charge précoce est freinée par la sédentarité généralisée, les conséquences sanitaires tardives et des croyances culturelles profondément ancrées.

Photo : CTV/CVN

"Au-delà du fardeau sanitaire et financier, les personnes obèses subissent souvent une pression psychologique et une détresse émotionnelle liées à la stigmatisation et à la culpabilisation", explique Pham Thi Minh Châu, du département de psychiatrie de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville.

"Il est donc nécessaire de faire preuve de plus d’empathie et de compréhension pour réduire la stigmatisation, renforcer la confiance en soi et motiver les personnes à mieux gérer leur poids et leur santé".

Selon une étude d’Action Vietnam, les personnes en surpoids ou obèses sont confrontées à une forte stigmatisation sociale. 79% d’entre elles rencontrent des obstacles à l’emploi liés à l’apparence physique ; 62% déclarent être victimes de moqueries ou de discrimination ; et 54% sont perçues comme obèses par paresse.

Par ailleurs, les personnes obèses tentent souvent de gérer leur poids par elles-mêmes pendant deux à cinq ans avant de consulter un médecin ou un professionnel de santé.

Auparavant, l’Atlas mondial de l’obésité 2023 prévoyait que les coûts directs des soins de santé liés à l’obésité au Vietnam atteindraient 1,269 milliard de dollars d’ici 2035, soit une augmentation de 3,4 fois par rapport à 2020 (372 millions de dollars). Ce rapport estimait également que le coût économique total de l’obésité pourrait atteindre 16,282 milliards de dollars, représentant 2 % du PIB vietnamien en 2035.

Novo Nordisk s’engage dans la lutte contre l’obésité au Vietnam

À l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité (le 4 mars), Novo Nordisk Vietnam Co., Ltd., en collaboration avec des partenaires publics et privés, met en œuvre diverses activités visant à sensibiliser le public à l’obésité et à promouvoir des habitudes de vie saines afin de contribuer à la prévention et à l’éradication de l’obésité au Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Erik Wiebols, directeur général de Novo Nordisk Vietnam, a souligné : "Chez Novo Nordisk, nous sommes convaincus que les partenariats public-privé sont essentiels pour impulser des changements positifs dans la prise en charge des maladies chroniques graves, notamment l’obésité. Forts de notre longue expérience scientifique en matière de recherche et développement sur l’obésité, nous sommes déterminés à soutenir le Vietnam dans sa lutte contre cette maladie, en collaborant avec les personnes concernées et l’ensemble de la communauté pour bâtir une vie plus saine et plus épanouie".

"Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour construire un monde où l’obésité est perçue comme une maladie chronique grave et non comme un sujet stigmatisé ; un monde qui privilégie la prévention, soutient les personnes obèses, écoute leurs voix et leur permet d’accéder à des soins de santé fondés sur des données probantes, pour une vie plus saine pour tous", a-t-il indiqué.

Les mesures prises pour prévenir et traiter l’obésité profiteront à tous. C’est pourquoi il y a 20 millions de raisons d’agir pour les 20 millions de personnes au Vietnam qui vivent actuellement avec l’obésité, a-t-il conclu à l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité.

Les activités organisées à l’occasion de cette journée comprenaient une campagne de communication menée en collaboration avec l’Association médicale du Vietnam afin de sensibiliser le public à l’obésité par le biais de canaux publics et du site web GiamCanSongKhoe.vn, ainsi que des activités de sensibilisation et de dépistage de l’obésité, notamment la mesure et l’analyse de la composition corporelle à l’aide de machines InBody, et des activités physiques attrayantes pour le public au Deutscher Haus à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN