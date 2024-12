Le marché du commerce électronique vietnamien dépasse les 25 milliards d’USD

Le marché du commerce électronique de détail vietnamien devrait dépasser les 25 milliards d’USD en 2024, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Photo : VNA/CVN

Ce chiffre dépasse la projection antérieure de 22 milliards d’USD faite par Google, Temasek et Bain & Company dans leur rapport "e-Conomy SEA 2024". Au niveau régional, l'échelle du commerce électronique vietnamien se classe désormais au troisième rang, après l'Indonésie, qui devrait gagner 65 milliards d’USD et la Thaïlande, qui devrait réaliser 26 milliards d’USD.

Le commerce électronique reste un canal de distribution vital, permettant la vente de gros volumes de marchandises et de produits agricoles, en particulier pendant les périodes de pointe des récoltes.

De nombreuses entreprises ont connu une croissance remarquable en exploitant les plateformes de commerce électronique, tandis que les ventes au détail transfrontalières ont bondi, avec une participation croissante des petites et moyennes entreprises (PME).

Représentant plus de 60% de l'économie numérique du Vietnam en 2024, le commerce électronique a été l'un des deux principaux moteurs de croissance du pays, aux côtés du tourisme en ligne.

Le Vietnam fait désormais partie des dix marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde. C'est un facteur de croissance économique et de promotion de la transformation numérique des entreprises.

Défis du commerce en ligne

Récemment, outre la présence de plateformes de vente au détail en ligne nationales, notamment Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki et Sendo, le marché a connu l'entrée de plateformes transfrontalières telles que Temu et Shein.

Cependant, la complexité et la diversité des modèles de commerce électronique ont présenté des défis réglementaires. Par exemple, les ventes en direct relèvent actuellement de la réglementation générale du commerce électronique en tant qu'activité publicitaire accompagnant les ventes, sans règles spécifiques pour les diffuseurs en direct, l'identification des comptes et le contrôle des informations pendant les sessions en direct.

Photo : VNA/CVN

Les produits contrefaits et de qualité inférieure restent un défi, les infractions devenant de plus en plus sophistiquées dans l'espace numérique.

Les activités transfrontalières posent également des difficultés de gestion. Certaines plateformes, dont Temu et Shein, sont entrées au Vietnam sans avoir complété les procédures légales formelles. Ce manque de surveillance a permis à des marchandises étrangères de pénétrer le marché intérieur, affectant les produits locaux.

Pour relever ces défis, une nouvelle loi sur le commerce électronique est à l'étude et proposée, visant à améliorer les cadres réglementaires. Le ministère renforce également la surveillance et l'inspection des infractions, notamment concernant les plateformes numériques transfrontalières.

Actuellement, le Vietnam compte près de 725.000 organisations et particuliers exerçant des activités sur des plateformes de commerce électronique, avec une valeur totale des transactions dépassant 75.000 milliards de dôngs, selon l'autorité fiscale. Les recettes fiscales provenant des activités de commerce électronique en 2024 ont augmenté de 20% d'une année sur l'autre, atteignant 116.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN