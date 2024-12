Le commerce électronique au Vietnam devrait dépasser les 25 milliards d'USD d'ici 2025

Photo : CTV/CVN

Le ministère de l’Industrie et du Commerce indique que 116 fournisseurs étrangers se sont enregistrés, ont déclaré et ont payé des taxes via le portail électronique qui leur est dédié, apportant un montant total de 19,774 billions de dôngs. Les revenus directs provenant des déclarations via ce portail ont atteint cette année 8,687 billions de dôngs, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période l'année dernière.

Des plateformes notables, telles que Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netflix et Apple, sont incluses dans ce chiffre.

Toujours selon un rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce, le marché du commerce électronique B2C (Business-to-Consumer) du Vietnam a connu une croissance de 18 à 20% au cours des dix premiers mois de 2024.

Nguyên Lam Thanh, représentant de TikTok au Vietnam et vice-président de l'Association vietnamienne des communications numériques, estime que le commerce électronique fait partie de la transformation numérique dans le secteur de la vente au détail. Chaque année, le nombre de commandes sur les plateformes de commerce électronique au Vietnam est énorme.

Depuis 2024, la tendance au Shoppertainment (l'association du divertissement et du e-commerce) est à la hausse. Les entreprises vietnamiennes doivent saisir cette tendance pour se transformer, a-t-il ajouté.

Promouvoir la gestion d'État

Manque de connaissances, de compétences numériques et d’informations sur le marché, et en raison des barrières en matière juridique, fiscale, logistique et de paiement, de nombreuses entreprises vietnamiennes, notamment micro-, petites et moyennes entreprises, doivent faire face à des défis sur le marché de commerce électronique.

En outre, les fluctuations du marché international, les tensions commerciales et les exigences croissantes en matière de normes de qualité nécessitent de grands efforts de la part du monde des affaires.

Afin de favoriser le commerce électronique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment publié le télégramme officiel N° 119 ordonnant à un certain nombre de ministères et de localités concernés de promouvoir la gestion d'État dans ce domaine. Il a également demandé d’évaluer la mise en œuvre du plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2021-2025 et d’établir un autre plan pour la période 2026-2030.

VNA/CVN