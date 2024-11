Le Premier ministre demande de promouvoir la gestion étatique du commerce électronique

>> Un milliard d'USD dépensés chaque mois pour les achats en ligne

>> Le commerce électronique au Vietnam devrait atteindre 22 milliards d'USD en 2024

>> L'économie numérique maintient une robuste croissance à deux chiffres

Photo d'illustration : VNA/CVN

Le télégramme officiel est adressé aux ministres de l'Industrie et du Commerce, de la Police, des Finances, de la Défense, de l'Information et de la Communication, du Plan et de l'Investissement, des Transports et aux présidents des Comités populaires de niveau provincial.

Selon le télégramme, le commerce électronique au Vietnam se développe de plus en plus et est désormais devenu une méthode commerciale populaire. Cependant, son développement rapide pose de nombreux défis.

Dans ce contexte, le Premier ministre a demandé aux organes compétents d’examiner le droit commercial et les documents juridiques connexes pour proposer rapidement des modifications visant à améliorer la gestion du commerce électronique, de dresser le bilan de la mise en œuvre du Plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2021-2025, et d’élaborer un plan pour 2026-2030.

Le chef du gouvernement a en outre exigé d’élaborer de manière proactive des politiques pour gérer les transactions dans le commerce électronique liées aux marchandises d’import-export, protéger les consommateurs dans le cyberespace, renforcer la cybersécurité dans les activités de commerce électronique…

Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son de diriger directement la mise en œuvre de ce télégramme officiel.

VNA/CVN