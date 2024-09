Les Vietnamiens d'outre-mer au Royaume-Uni célèbrent la Fête de la mi-automne

L'événement, qui s'est déroulé dans le cadre du mois de l'Asie de l'Est et du Sud-Est (ESEA) organisé par le quartier de Lewisham pour saluer les contributions de la communauté ESEA au Royaume-Uni, faisait partie du "The Moon Project" visant à préserver la beauté de la culture traditionnelle et à créer des liens entre la communauté vietnamienne et la population locale.

Photo : VNA/CVN

La fête comprenait diverses activités telles que fabrication de gâteaux de lune, d'objets artisanaux, peinture de masques, concours d'échecs, tir à la corde, danse du bambou, danse du lion, ainsi que des spectacles de musique et de danse.

Les participants ont aussi eu l'occasion de déguster des plats traditionnels vietnamiens et des friandises.

Lors de l'événement, le Partenariat familial vietnamien (VFP) a lancé une activité de collecte de fonds pour soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi dans le pays.

Dans son discours, la ministre conseillère et ambassadrice adjointe du Vietnam au Royaume-Uni, Tô Minh Thu, a déclaré que l'événement offrait aux participants une occasion de se rappeler de l'importance des valeurs traditionnelles, de l'amour et de la solidarité au sein de la communauté vietnamienne d'outre-mer.

VNA/CVN