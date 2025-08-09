Gâteaux de lune, l'automne au goût de Saigon

Au milieu du rythme trépidant de Hô Chi Minh-Ville, la pleine lune reste un instant précieux pour s'offrir une pause intime : un banquet illuminé par son éclat, des récits anciens murmurés autour d'une tasse de thé parfumé, et un morceau de gâteau traditionnel à savourer dans la tranquillité de la nuit.

>> Pan Pacific Hanoi réenchante la mi-automne avec sa collection 2025 de gâteaux de lune

Photo : Saigontourist/CVN

Dans cet esprit, l’hôtel Rex Saigon, symbole de l’alliance entre nostalgie et modernité, dévoile sa collection premium de gâteaux de lune 2025, baptisée "Lune bleue dans la rue". Inspirée par le jardin secret niché au cœur de l’hôtel, où la nature

et les émotions se fondent sous le clair de lune automnal, chaque gâteau raconte une histoire, une douce réunion au calme au milieu de l’agitation urbaine.

Quatre histoires d'automne

Le récit "Saveur de coquillages et d’ormeaux de première qualité, trésors de l’océan sous la lune et dans un jardin urbain" incarne à la fois l’esprit marin et l’élégance d’un jardin en pleine ville. Il symbolise la richesse, alliant le goût salé des coquillages et des ormeaux à la douce teinte du clair de lune. Un cadeau unique pour les amateurs de gâteaux de lune à l’occasion de la Fête de la mi-automne 2025.

Avec "la création Feuilles de pandan et taro doré : souvenirs d’un jardin d’automne", les convives pourront savourer la douceur des feuilles de pandan, la richesse du taro et des œufs salés dorés, créant une saveur nostalgique et rappelant les fraîches soirées d’automne, accompagnée du chant des insectes après une pluie nocturne. Un cadeau unique à la beauté douce et profonde.

Quant à l’histoire "Café aux amandes : moments urbains dans un jardin de lune bleue", elle exprime une touche moderne grâce à l’arôme du café de Saigon marié aux amandes, parfaite pour ceux qui cherchent un instant de calme au cœur de la vie urbaine. Un cadeau idéal pour les citadins qui apprécient l’harmonie entre passé et présent.

Photo : Saigontourist/CVN

Le récit Poulet rôti et porc grillé à la mode de Bakkwa: feu de la cuisine au cœur du jardin lunaire automnal offrira aux convives la riche saveur d’un repas chaleureux. Les gâteaux sont une fusion de saveurs traditionnelles et de styles culinaires contemporains - comme le clair de lune enveloppant les souvenirs de famille. C’est un gâteau de lune pour une nuit de pleine lune, non seulement magnifique, mais aussi merveilleux.

Au Rex Saigon, dans l’esprit "foyer vietnamien des clients", la Fête de la mi-automne est non seulement l’occasion d’offrir des gâteaux haut de gamme, mais aussi un message d’amour, d’émotions enveloppées dans chaque couche de pâte, chacune remplie de passion. Faites de la collection "Lune bleue dans la rue" un cadeau à vos proches, pour vous connecter, partager et préserver les valeurs traditionnelles avec respect dans un espace de vie moderne.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN

Hôtel Rex Saigon

- Adresse : 141 rue Nguyên Huê, quartier de Sài Gon, à Hô Chi Minh-Ville

- Tél.: 09 17 59 09 00 - (+84-28) 38 29 31 15

- Courriel : rexhotel@rex.com.vn

- Fanpage : facebook.com/RexHotelSaigon