Fusion-acquisition : le Vietnam anticipe une année prometteuse

Après avoir affiché une croissance significative en 2024, le marché vietnamien des fusions et acquisitions promet cette année d’importantes transactions dans différents secteurs : immobilier, technologie, énergies renouvelables et construction.

Le marché vietnamien des fusions et acquisitions (M&A en anglais) gagne en dynamisme et est prêt à connaître une véritable explosion en 2025, avec une diversification accrue des secteurs concernés :l es énergies renouvelables, l’industrie de la production et de la transformation, l’immobilier, la santé, la production et la distribution d’électricité, le commerce de détail et de gros, et la construction.

En 2024, ce marché a connu une progression notable avec 220 transactions totalisant 3,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 45,9% par rapport à l’année précédente.

Perspectives d’investissement

De nombreuses entreprises étrangères choisissent d’établir des centres de traitement de données au Vietnam, attirées par une main-d’œuvre qualifiée et à des coûts compétitifs. Les industries liées à l’intelligence artificielle (IA) et au cloud computing suscitent également un vif intérêt parmi les investisseurs étrangers pour d’éventuelles transactions M&A. “L’IA est désormais une nécessité stratégique. Elle ne remplace pas les compétences humaines, mais les renforce en augmentant considérablement la productivité. L’avenir des entreprises dépendra de leur capacité à intégrer intelligemment cette technologie. Aujourd’hui, acheteurs et vendeurs s’appuient massivement sur l’IA”, remarque Nguyên Công Ai, directeur général adjoint de la société d’audit KPMG Vietnam. Selon lui, les énergies renouvelables, l’éducation et la santé figurent parmi les secteurs offrant les perspectives d’investissement les plus prometteuses.

Dans le secteur de l’immobilier, David Jackson, directeur général d’Avison Young Vietnam, anticipe que les principaux segments des transactions de fusions et acquisitions incluront l’industrie, la logistique, les logements commerciaux, les bureaux et les projets complexes. Par ailleurs, les nouvelles lois récemment adoptées devraient simplifier les procédures juridiques et renforcer la protection des droits des parties prenantes, contribuant ainsi à un environnement d’investissement plus stable et transparent. Cette évolution encourage les investisseurs internationaux à maintenir une vision optimiste vis-à-vis de l’économie vietnamienne et du marché immobilier pour les cinq à dix prochaines années. Ils continuent ainsi de développer des stratégies d’expansion et de diversification de leurs portefeuilles d’investissement au Vietnam.

La prédominance des capitaux étrangers est dictée par les besoins des deux parties : l’acheteur et le vendeur. Les entreprises étrangères montrent une transition progressive d’investissements opportunistes vers des stratégies à long terme,

particulièrement dans des secteurs clés et sélectifs. Cette évolution est motivée par la position stratégique du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et sa main-d’œuvre abondante. Les investisseurs ciblent notamment des entreprises dotées de stratégies de développement stables et à long terme, avec un intérêt particulier pour le secteur agroalimentaire.

Accès des entreprises aux sources de capitaux

Pour répondre au besoin croissant de capitaux, les économistes recommandent que le Vietnam adopte des mesures facilitant l’accès des entreprises aux sources de financement nationales et étrangères. Par ailleurs, pour rendre le marché plus ouvert et attractif aux investisseurs étrangers, il est crucial de mettre en place des politiques favorisant le désinvestissement et réduisant la durée des processus de fusion et acquisition.

Enfin, les pratiques commerciales durables, les considérations environnementales et la responsabilité sociale des entreprises occupent une place de plus en plus centrale. Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont désormais des piliers essentiels que les investisseurs analysent lors de leurs décisions. Les entreprises engagées dans des démarches de fusion et d’acquisition doivent tenir compte de ces attentes, soulignent les experts.

Dans un rapport sur le marché vietnamien des M&A, KPMG indique que les investisseurs étrangers, principalement originaires du Japon, de la République de Corée, de Singapour et des États-Unis, qui ont historiquement réalisé le plus de transactions au Vietnam, devraient revenir en force cette année. Le paysage des M&A au Vietnam au cours des derniers mois de 2024 et en 2025 offre une opportunité de plus en plus attrayante pour les investisseurs naviguant dans une dynamique régionale en pleine évolution.

Les incitations fiscales, les réformes réglementaires et le soutien stratégique aux secteurs à forte croissance ne sont pas de simples mesures symboliques : elles constituent des initiatives concrètes visant à créer de la valeur, positionnant le Vietnam comme un marché de premier choix pour les capitaux transfrontaliers. Couplées à un accent marqué sur le développement des infrastructures et la modernisation numérique, ces mesures mettent le Vietnam sur la voie de devenir un centre névralgique des M&A en Asie du Sud-Est. Cet alignement entre stabilité économique, clarté des politiques et potentiel de croissance sectorielle constitue un argument de poids pour les investisseurs à la recherche de rendements durables à long terme sur l’un des marchés les plus dynamiques d’Asie, selon KPMG.

L’an dernier, le marché vietnamien des fusions et acquisitions a connu une forte croissance, en grande partie parce que de nombreuses entreprises locales ont besoin de capitaux pour se restructurer, tandis que les investisseurs étrangers perçoivent ces circonstances comme des opportunités intéressantes. Toutefois, pour maximiser cette tendance, des politiques axées sur l’attraction des investissements s’avèrent nécessaires. Les trois facteurs les plus susceptibles d’influencer le marché des fusions et des acquisitions dans les deux prochaines années sont : la croissance économique, l’évolution des réglementations et le développement des infrastructures.

