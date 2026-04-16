Conflit au Moyen-Orient : le FMI appelle les États "à se préparer à des temps difficiles"

Les États doivent se "préparer à des temps difficiles" si les prix du pétrole restent élevés du fait du conflit au Moyen-Orient, a souligné le 15 avril lors d'une conférence de presse la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous devons nous préparer à des temps difficiles" si le conflit se poursuit et que les prix du pétrole restent élevés, a assuré la patronne du FMI, avant d'ajouter : "Tous les pays sont concernés, même si le choc peut être asymétrique".

Des délégations de la majorité des pays du monde sont présentes depuis le 13 avril à Washington afin de participer aux réunions annuelles du Fonds et de la Banque mondiale (BM), qui s'étendent jusqu'à la fin de la semaine.

"Les pays doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire les activités utilisant le plus d'énergie. Il faut le faire dès à présent, pas attendre plusieurs semaines", a insisté Mme Georgieva.

La directrice générale du Fonds a demandé aux États de ne pas s'engager dans d'importantes dépenses "alors que le niveau d'endettement mondial est au plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale".

Selon le rapport Fiscal monitor sur les politiques budgétaires, publié par le FMI un peu plus tôt dans la journée, la dette mondiale atteignait l'équivalent de 94% du PIB mondial l'année écoulée, et pourrait atteindre les 100% d'ici 2029 si aucun effort n'est fait.

"Certains pays mettent en place des mesures non ciblées, de contrôle des exportations ou de mauvaises baisses de taxes. Les intentions sont bonnes mais protéger leurs citoyens par ce type de mesures ne fera que prolonger les difficultés liées aux prix élevés", a prévenu Mme Georgieva.

Dans le même temps, les banques centrales doivent se montrer prudentes "et voir comment cela va évoluer", avant de prendre d'éventuelles décisions concernant leurs taux directeurs, en particulier si les anticipations d'inflation restent ancrées.

Dans l'immédiat néanmoins, l'urgence reste la situation financière des pays, alors que le FMI comptait déjà près d'une quarantaine de programmes actifs avant même le déclenchement de la guerre.

D'ores et déjà, le Fonds a reçu "une douzaine de demandes" pour de nouveaux programmes d'aide, "un certain nombre d'entre eux de la part d'Afrique sub-saharienne", a déclaré Kristalina Georgieva.

Ces pays "nécessitent notre attention, et sont un point important de nos discussions cette semaine sur la manière dont nous pouvons les aider au mieux face à monde de chocs fréquents et d'incertitude", a-t-elle ajouté.

AFP/VNA/CVN