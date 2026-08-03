La réforme institutionnelle, clé d’un nouveau modèle de développement

La résolution n°19-NQ/TW du 3 e Plénum du Comité central du Parti du 14 e mandat considère les percées institutionnelles et les réformes comme le point de départ du renouvellement du modèle de développement du Vietnam, parallèlement aux réformes de la gouvernance, de l’organisation et du fonctionnement de l’État afin de renforcer ses capacités de développement.

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Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

La réforme institutionnelle doit être prioritaire dans les efforts déployés par le Vietnam pour renouveler son modèle de développement, car elle est essentielle pour libérer de nouveaux moteurs de croissance et élargir son potentiel de développement, ont déclaré des économistes et des experts en politiques publiques.

La résolution n°19-NQ/TW, adoptée par le 3e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, considère les percées institutionnelles et les réformes comme le point de départ du renouvellement du modèle de développement du Vietnam, parallèlement aux réformes de la gouvernance, de l’organisation et du fonctionnement de l’État afin de renforcer ses capacités de développement.

Pierre angulaire du modèle de développement

La Prof.associée-Dr. Nguyên Thi Kim Tiên, doyenne de la Faculté d’économie de l’Académie d’administration publique et de gouvernance, a déclaré que l’expérience internationale démontre qu’aucun modèle de développement n’est efficace indéfiniment. Face à l’affaiblissement des moteurs de croissance traditionnels, les pays doivent s’adapter par le biais de réformes institutionnelles. Des économies comme le Japon, la République de Corée, Singapour et la Chine ont ainsi démontré que leurs percées en matière de développement reposent systématiquement sur des réformes institutionnelles.

Elle a qualifié de nouveauté et d’importance théorique profonde le fait que le 3e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat a défini que la réforme du modèle de développement devait commencer par des percées institutionnelles, tout en réformant simultanément les méthodes d’organisation, de gouvernance et de fonctionnement du pays. Cela représente une évolution notable dans la mentalité de développement national du Parti.

Alors que la concurrence mondiale repose de plus en plus sur la connaissance, la technologie et l’innovation, la qualité des institutions et la capacité de gouvernance nationale sont devenues plus déterminantes que les ressources naturelles ou la main-d’œuvre à bas coût pour la compétitivité nationale.

Après quatre décennies de Dôi moi (renouveau), le Vietnam doit désormais se doter d’une nouvelle capacité de développement s’appuyant sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, les données et des ressources humaines hautement qualifiées, a-t-elle affirmé, ajoutant que la réalisation de cet objectif exige la suppression des obstacles institutionnels et l’amélioration de la gouvernance afin de mobiliser et d’allouer les ressources plus efficacement.

Le Dr. Lê Khanh Cuong, de l’Université nationale d’économie rattachée à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, a déclaré que le modèle de croissance traditionnel du Vietnam, fondé sur l’exploitation des ressources, une main-d’œuvre bon marché et d’importants investissements de capitaux, a largement atteint ses limites.

Pour atteindre l’objectif stratégique du pays d’une croissance à deux chiffres, la dynamique future doit reposer sur la productivité, la science et la technologie, l’innovation et une allocation plus efficiente des ressources. Ces éléments, a-t-il souligné, dépendent fondamentalement du cadre institutionnel, notamment du système juridique, des mécanismes de décision et de la responsabilité.

Il a décrit les institutions comme le "système d’exploitation" du modèle de développement, faisant remarquer que les améliorations apportées aux infrastructures, aux technologies et aux ressources humaines ne peuvent porter leurs fruits sans un cadre institutionnel efficace. Des réformes bien conçues, par ailleurs, peuvent libérer les ressources immobilisées dans les terres, les capitaux, les données et les talents sans nécessiter d’investissements supplémentaires.

La résolution identifie à juste titre la réforme institutionnelle et la gouvernance nationale comme les avancées majeures, arguant que des institutions efficaces constituent le socle de toutes les autres priorités de développement, y compris les sciences et technologies, les infrastructures stratégiques et les ressources humaines hautement qualifiées.

Nguyên Manh Hai, maître de conférences à l’Université nationale d’économie (NEU) de Hanoï, a déclaré que le programme de réformes ne se limite pas à la suppression des obstacles, mais vise également à créer de nouvelles capacités de développement.

Il a souligné que les institutions sont désormais appelées à favoriser activement de nouveaux secteurs de croissance tels que l’économie numérique, l’économie maritime, l’exploration spatiale souterraine et à basse altitude, ainsi que les modèles commerciaux axés sur les données et l’intelligence artificielle. Selon lui, un système de gouvernance moderne est essentiel pour soutenir le nouveau modèle de développement du Vietnam, faisant de la réforme institutionnelle la pierre angulaire de la libération du potentiel de croissance à long terme du pays.

De la conception institutionnelle à la mise en œuvre effective

Selon des experts, l’un des traits saillants du 3e Plénum du Comité central du Parti est que la résolution adoptée va au-delà de la simple demande de percées institutionnelles. Elle insiste sur la nécessité de réformer de manière concertée l’organisation, la gouvernance et le fonctionnement de l’État. Ceci marque un changement de paradigme dans l’approche réformatrice, passant de l’amélioration du cadre institutionnel au renforcement de sa capacité de mise en œuvre.

La Prof. associée-Dr. Nguyên Thi Kim Tiên a déclaré que la qualité des institutions dépend non seulement de lois et de politiques solides, mais aussi d’une exécution, d’une coordination et d’une gouvernance efficaces. Même un système législatif progressiste ne peut se traduire par des gains de développement si sa mise en œuvre reste lente ou fragmentée.

Elle a plaidé pour une transition d’une approche axée sur la gestion vers une approche centrée sur le développement, soutenue par un cadre juridique transparent, stable et prévisible, capable de s’adapter aux progrès technologiques rapides, à la transformation numérique et aux nouveaux modèles économiques.

D’après le Dr. Lê Khanh Cuong, ces réformes apporteront des avantages concrets aux citoyens grâce à des services publics plus efficaces et des coûts administratifs réduits, tout en renforçant la transparence et la confiance du public. Les entreprises, notamment du secteur privé, bénéficieront de coûts de mise en conformité moindres, d’une incertitude juridique réduite et d’une plus grande prévisibilité des politiques, ce qui encouragera l’investissement à long terme et l’innovation.

Au niveau national, une gouvernance simplifiée et une administration numérique renforceront l’environnement des affaires du Vietnam et amélioreront sa compétitivité pour attirer des investissements étrangers de qualité, dans un contexte d’évolution constante des chaînes d’approvisionnement mondiales, ont déclaré les experts.

Ils ont souligné que la réforme institutionnelle n’est pas seulement une question de l’État, mais une condition essentielle à la transformation des ressources et du potentiel du Vietnam en une capacité de développement durable, soutenant ainsi son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

VNA/CVN