La gestion numérique et l’évaluation axée sur les résultats pour améliorer la gouvernance du Parti

Le logiciel de gestion du travail doit permettre aux comités du Parti et aux chefs d’organismes d’identifier rapidement les tâches en cours d’exécution, les responsables, les délais, l’état d’avancement, la conformité des résultats aux normes requises, les tâches en retard, les causes de ces retards, les personnes devant en répondre, ainsi que les décisions à prendre pour lever les blocages.

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Photo : VNA/CVN

Le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a appelé à l’élaboration d’un logiciel de gestion du travail numérique et d’un système d’évaluation des performances capables de mesurer les résultats réels des cadres.

Ces outils doivent fournir aux comités du Parti et aux dirigeants des informations précises et en temps réel afin d’améliorer le suivi, la responsabilité et la prise de décision.

Présidant, le 6 août, la réunion mensuelle de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Trân Câm Tu, dont il est secrétaire, souligné que la transformation numérique devait moderniser en profondeur le leadership, la gestion et l’administration, plutôt que de se limiter à numériser des dossiers ou à transposer des procédures existantes dans un logiciel.

Il a précisé que le logiciel de gestion du travail devait permettre aux comités du Parti et aux chefs d’organismes d’identifier rapidement les tâches en cours, les responsables, les délais, l’état d’avancement, la conformité des résultats aux normes requises, les tâches en retard, les causes de ces retards, les personnes devant en répondre, ainsi que les décisions à prendre par les dirigeants pour lever les obstacles.

Concernant le système d’évaluation des performances, le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti a insisté sur le fait qu’il devait mesurer la qualité du travail et les résultats réels des cadres, plutôt que de constituer une simple formalité ou un exercice de notation.

Les indicateurs doivent être adaptés aux fonctions, responsabilités, postes et résultats du travail des cadres, a-t-il indiqué, ajoutant que pour ceux chargés du conseil stratégique en matière de politiques, les évaluations devraient porter sur la qualité de la recherche, l’identification des problèmes, la prospective, les recommandations politiques et l’impact concret de leur travail, plutôt que sur le nombre de documents produits ou de tâches accomplies.

Plus tôt lors de la réunion, les délégués ont examiné des programmes et plans d’action visant à mettre en œuvre les résolutions, conclusions et règlements adoptés lors du 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, ainsi que les règlements relatifs au personnel et les plans de renforcement de l’édification du Parti et du développement de ses effectifs.

Ils ont largement soutenu le système de gestion numérique proposé, estimant que l’évaluation des cadres fondée sur les résultats concrets rendrait les évaluations plus transparentes, objectives et rapides, tout en réduisant le temps et les efforts nécessaires aux rapports et statistiques manuels.

Les délégués ont convenu que les critères d’évaluation devaient être spécifiques, mesurables, accessibles au public et actualisés en temps réel. Le logiciel devra consigner clairement les tâches assignées, les résultats de leur mise en œuvre et les données d’évaluation normalisées, tout en fournissant aux dirigeants des rapports statistiques en temps opportun pour améliorer la gouvernance et l’efficacité opérationnelle.

Trân Câm Tu a souligné l’importance de continuer à perfectionner le modèle organisationnel du Parti. Il a indiqué que la réunion de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti a décidé de renommer la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité du Parti en décidé de Commission de la sensibilisation, de l’éducation du Comité du Parti ; et le Comité du Parti de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti en Comité du Parti de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation du Comité central du Parti.

Il a exhorté les organes et les unités à traduire sans délai les résolutions et conclusions du Comité central du Parti en plans d’action concrets, en adéquation avec leurs fonctions et responsabilités respectives, tout en définissant clairement les tâches, les entités chargées de la mise en œuvre, les échéances, les résultats attendus et les mécanismes de responsabilité.

Il a chargé le Bureau du Comité du Parti de coordonner ses actions avec les organismes compétents pour développer le logiciel, normaliser les procédures de gestion du travail, assurer la standardisation des données et garantir la sécurité de l’information. Il a également été chargé de proposer un cadre d’évaluation de la performance pour les différents groupes de cadres, fondé sur l’avancement des travaux, la qualité, l’efficacité et la valeur des résultats finaux.

Il a demandé aux comités, organismes et organisations du Parti d’entamer la mise en œuvre immédiatement après la réunion, en mettant l’accent sur la clarté des responsabilités, le respect des délais, les livrables et l’obligation de rendre compte, ajoutant que la permanence du Comité du Parti suivrait de près les progrès accomplis et lèverait rapidement les obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre.

À cette occasion, il a félicité la secrétaire adjointe du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Nguyên Thi Hoàng Vân, pour sa nomination au poste de vice-ministre des Affaires étrangères ; et le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de la province de An Giang, Nguyên Thanh Nhàn, pour son affectation au comité exécutif et au comité permanent du Comité du Parti, et sa nomination au poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030.

VNA/CVN