Le métier d’infirmier est un sacerdoce qui anoblit

Les infirmiers, qui sont les personnes ayant le plus de contacts et de soins avec les patients, représentent plus de 70% du personnel des hôpitaux. Chaque jour, ils font face à une forte pression, mais travaillent toujours avec dévouement pour assurer le rétablissement des patients.

Photo: Hôpital de l’Amitié

Au service de soins intensifs de l’Hôpital de l’Amitié, seuls résonnent le souffle régulier des respirateurs et les pas pressés du personnel soignant. Les 30 lits du service affichent presque toujours complet. Ici, la majorité des patients en convalescence sont des personnes âgées en séjour prolongé, souvent atteintes de maladies graves. C’est pourquoi, les infirmiers prodiguent des soins variés, allant du suivi médical au soutien psychologique, en passant par l’accompagnement dans l’alimentation et l’hygiène quotidienne. Malgré une charge de travail intense, ils se dévouent sans relâche pour assurer le bien-être et la guérison des patients.

"Le travail quotidien d’un infirmier est multiple. Ils commencent leur journée par un brief d’équipe, avant de réaliser diverses tâches pour assister les patients dans leur routine quotidienne et aider les médecins en leur apportant un soutien varié, y compris l'évaluation de l'état du patient", a déclaré l'infirmière en chef Nguyên Linh Chi.

Si, en journée, 10 à 12 infirmiers prennent en charge 30 patients, la nuit, ils ne sont plus que 5 en service, ce qui rend leur travail encore plus éprouvant. Pour une infirmière ayant plus de 30 ans d’expérience comme Lê Van Huong, la pression est constante.

Elle a confié : "Ici, presque tous les infirmiers souffrent de maux d’estomac et de varices, car nous ne mangeons pas à des heures régulières. Parfois, en plein repas ou juste après avoir mangé, nous devons courir aux urgences pour nous occuper des patients. Il arrive que nous ne dînions qu'à 21 ou 22 heures. Il faut maintenant changer nos habitudes. Nous devons porter des bas de contention et traiter nos douleurs à l'estomac. Nous divisons aussi nos repas en petites portions afin de pouvoir manger dès que nous avons un moment de libre."

Selon une étude menée au Vietnam, les infirmiers accomplissent plus de 100 tâches par jour, non seulement en suivant les directives des médecins, mais aussi en répondant aux besoins essentiels des patients.

Le docteur Tô Hoàng Duong, chef adjoint du service de soins intensifs de l'Hôpital de l'Amitié, a expliqué : “Le personnel infirmier occupe une place essentielle en tant qu’intermédiaire entre les médecins et les patients, en appliquant les prescriptions médicales. Leur rôle est particulièrement crucial dans la prise en charge des patients et le suivi des cas graves. Les infirmiers collaborent étroitement avec nous pour évaluer la réaction des patients aux traitements dans tous les services, et plus encore en soins intensifs, où l’état des patients les plus critiques peut changer d’un instant à l’autre. Une surveillance constante, des soins précis et attentifs, ainsi que des retours constants aux médecins pour ajuster les traitements sont donc indispensables”.

Photo : Hôpital de l’Amitié

En plus de leur passion pour leur métier, chaque infirmier et infirmière se met à la place du patient et de sa famille afin de mieux comprendre leur situation et d’éprouver de l’empathie pour eux.

"Parfois, je me sens épuisé. Mais lorsque j’aide un patient à surmonter une situation critique et qu’il reprend conscience, je ressens une immense joie", a confié un infirmier.

"Je considère les patients comme mes proches, ils ont besoin de moi. Je ressens du bonheur lorsque j’aide quelqu’un à se rétablir rapidement. Je me sens utile à la société grâce à mon expertise", a partagé une autre.

En effet, le dévouement des infirmiers contribue grandement au rétablissement des patients. “Ce sont les infirmiers qui passent le plus de temps auprès des patients, qui changent leurs perfusions et qui les soutiennent lorsque leurs proches ne peuvent pas être là. Les patients vont mieux non seulement grâce à leurs propres efforts, mais aussi grâce aux soins dévoués des médecins et des infirmiers”, ont-ils témoigné. "Les infirmiers sont comme des membres de notre famille, ils nous soignent avec une grande affection. Nous leur sommes très reconnaissants."

Si la profession d'infirmier compte parmi les plus éprouvantes du secteur médical, elle apporte aussi ses moments de grâce. Pour ces professionnels de santé, rien n'égale la satisfaction de voir leurs patients reprendre le cours normal de leur vie après avoir vaincu la maladie. Une victoire qui donne tout son sens à leur mission et les encourage à poursuivre dans cette voie, malgré les défis quotidiens.

