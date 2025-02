Le système de santé vietnamien à l’ère d’ascension nationale

Le secteur de la santé du Vietnam se trouve à un tournant crucial, avec d’immenses opportunités de croissance et d’innovation, mais aussi des défis importants à relever. C'est ce qu'a écrit Nguyên Dinh Anh, chef du Département de la communication et de l’émulation et de la récompense au travail du ministère de la Santé, dans un article sur les difficultés, les opportunités et la voie à suivre pour le secteur.

Grâce au soutien solide des investissements publics, aux avancées technologiques et au dévouement des professionnels de la santé, le secteur de la santé du Vietnam se trouve à un moment charnière.

Cela représente une opportunité pour le pays de répondre aux demandes croissantes de soins de santé de sa population. Cependant, pour tirer pleinement parti de ce potentiel, le secteur doit évaluer de manière critique ses défis et mettre en œuvre des solutions transformatrices pour assurer un développement durable.

Le système de santé du Vietnam fonctionne à quatre niveaux : la commune, le district, la province et le centre. Les services médicaux sont divisés en trois niveaux de soins : primaire, de base et spécialisé. Les hôpitaux centraux des grandes villes comme Hanoi et Hô Chi Minh-Ville sont les principaux centres spécialisés pour les transplantations d’organes, le traitement du cancer et les interventions chirurgicales complexes. Bien que les établissements de santé s’étendent aux zones rurales, ils manquent souvent d’équipements et de personnel médical suffisants, obligeant de nombreux patients à parcourir de longues distances pour se faire soigner dans des hôpitaux de niveau supérieur.

Ces dernières années, le Vietnam a fait des progrès significatifs dans le domaine des soins de santé, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, lorsque le pays a démontré sa capacité à développer des vaccins nationaux, un exploit que peu de pays ont accompli. Les hôpitaux centraux continuent d’améliorer leurs services, en intégrant des techniques avancées en cardiologie, en oncologie et en transplantation d’organes.

Cependant, des défis subsistent, notamment la surpopulation des hôpitaux, la répartition inégale des professionnels de santé et les disparités de qualité des services entre les zones urbaines et rurales.

Les principaux hôpitaux comme Bach Mai à Hanoi et Cho Rây à Hô Chi Minh-Ville continuent de faire face à un nombre excessif de patients, ce qui entraîne de longs délais d’attente et exerce une pression énorme sur le personnel médical. Les contraintes financières limitent également les investissements dans les équipements et infrastructures médicales modernes.

La pénurie de professionnels de la santé hautement qualifiés, en particulier dans des domaines spécialisés tels que la transplantation d’organes, la médecine nucléaire et le traitement du cancer, constitue une préoccupation majeure. Alors que la demande d’expertise dans ces domaines continue de croître, le nombre de professionnels qualifiés reste limité.

La répartition inégale du personnel médical entre les zones urbaines et rurales aggrave encore le problème, la plupart des spécialistes étant concentrés dans les grandes villes tandis que les régions éloignées sont confrontées à de graves pénuries.

Reconnaissant que les soins de santé sont une priorité nationale, le gouvernement a considérablement augmenté les investissements dans les soins de santé publics, en construisant de nouveaux hôpitaux, en modernisant les infrastructures et en élargissant les programmes de formation du personnel médical. Les partenariats public-privé sont également encouragés pour attirer les investissements privés, contribuant ainsi à améliorer les établissements de santé et à élargir l’accès à des services médicaux de haute qualité.

Dans le même temps, le Vietnam s’intègre activement aux réseaux mondiaux de soins de santé, en collaborant avec des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé et en participant à des forums régionaux et mondiaux sur la santé. Ces efforts donnent accès à des avancées médicales de pointe et créent des opportunités de recherche, de formation et de transfert de technologie.

La révolution numérique ouvre de nouvelles possibilités pour le secteur de la santé du Vietnam. Des technologies telles que l’IA et le big data transforment les pratiques médicales dans le monde entier. L’imagerie médicale, la prédiction des maladies et les dossiers médicaux électroniques basés sur l’IA améliorent la précision du diagnostic et l’efficacité du traitement. La télémédecine permet aux patients des régions éloignées de se connecter plus facilement aux spécialistes des grandes villes, offrant ainsi un accès à des soins de santé de haute qualité sans avoir à se déplacer sur de longues distances.

Malgré ces avancées, le secteur continue de faire face à des défis. Le vieillissement de la population accroît la demande de soins aux personnes âgées, ce qui nécessite des ressources importantes pour les traitements à long terme et la protection sociale.

Les maladies infectieuses émergentes, le changement climatique et les facteurs environnementaux suscitent également de nouvelles préoccupations en matière de santé, soulignant la nécessité de renforcer les stratégies de surveillance et de prévention des maladies.

Pour relever ces défis et tirer pleinement parti des nouvelles opportunités, le système de santé du Vietnam doit subir des réformes stratégiques. Les investissements dans les technologies médicales et la transformation numérique seront essentiels pour améliorer la qualité des services et optimiser les soins aux patients.

L’expansion des dossiers médicaux électroniques, des diagnostics basés sur l’IA et des systèmes hospitaliers intelligents améliorera l’efficacité et l’accessibilité. Le renforcement du personnel médical en élargissant les programmes de formation, en favorisant les collaborations internationales et en offrant des incitations aux médecins pour travailler dans des zones mal desservies garantira un système de santé plus équilibré.

Le développement d’un réseau solide de soins de santé primaires est essentiel pour réduire la pression sur les hôpitaux centraux. La modernisation des hôpitaux de commune et de district, ainsi que l’expansion des programmes de soins de santé préventifs et de l’éducation en matière de santé publique, amélioreront la détection et la gestion précoces des maladies. Dans le même temps, l’amélioration de la production nationale de produits pharmaceutiques et d’équipements médicaux renforcera la sécurité des soins de santé du Vietnam et sa compétitivité mondiale.

L’expansion de la coopération internationale jouera également un rôle clé dans l’avancement du secteur de la santé du Vietnam. Un engagement plus profond dans les initiatives mondiales en matière de santé permettra au pays d’accéder aux dernières avancées médicales, d’attirer les investissements étrangers et d’améliorer les possibilités de formation et de recherche pour les professionnels de la santé.

L’adoption de technologies médicales de pointe telles que la chirurgie robotique, les diagnostics basés sur l’IA et la médecine génomique améliorera encore les résultats des traitements et la qualité de vie des patients.

Le secteur de la santé du Vietnam se trouve à un tournant crucial, avec d’immenses opportunités de croissance et d’innovation, mais aussi des défis importants à surmonter. En mettant en œuvre des réformes audacieuses et stratégiques, allant des avancées technologiques et du développement de la main-d’œuvre à l’expansion des infrastructures et aux partenariats internationaux, le Vietnam peut construire un système de santé résilient, efficace et de haute qualité qui répond aux besoins de sa population dans cette nouvelle ère.

