Le PM appelle les professionnels de la santé à répondre aux qualifications et à l’éthique professionnelles

Le chef du gouvernement a souligné que la profession médicale est une profession spéciale et que ceux qui travaillent dans ce secteur doivent répondre à la fois aux qualifications professionnelles et aux normes éthiques.

Lors d’une cérémonie à l’occasion du 70e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens à l’Hôpital Bach Mai, il a décerné, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le titre de médecin méritant à 25 personnes et l’Ordre du Travail de troisième classe à deux autres.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses salutations les plus chaleureuses à tous les professionnels de la santé vietnamiens et en particulier à ceux qui travaillent à l’Hôpital Bach Mai.

Fondé en 1911, Bach Mai est devenu le plus grand établissement d’examen et de traitement médical du pays, un hôpital général complet, un centre de techniques médicales spécialisées et avancées et une institution de premier plan pour la formation des ressources humaines médicales. Il est honoré d’être le premier hôpital de classe spéciale au Vietnam.

Le chef du gouvernement a noté que bien que le secteur de la santé ait accompli des progrès importants et louables, il reste encore beaucoup à faire pour mieux répondre aux demandes croissantes en matière d’examens médicaux, de traitements et de soins de santé, ainsi que pour répondre aux attentes de la population et affirmer les capacités médicales du pays dans la nouvelle ère de l’essor de la nation.

Par conséquent, dans la période à venir, il a demandé au ministère de la Santé d’ordonner à l’ensemble du secteur, y compris à l’Hôpital Bach Mai, de bien appréhender et de concrétiser les directives et politiques pertinentes du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat et de l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté à la révision et à la modification des réglementations juridiques pour continuer à remédier aux obstacles et aux lacunes dans l’approvisionnement en médicaments, les appels d’offres et les négociations sur les prix afin de garantir la transparence et l’ouverture.

Il est également nécessaire de proposer rapidement la publication de politiques spéciales pour les professionnels de la santé, de réformer les politiques de recrutement, de formation, d’utilisation et de rémunération, et d’encourager le personnel médical à travailler dans les zones reculées, montagneuses et défavorisées, a-t-il déclaré.

En particulier, les efforts doivent être intensifiés pour mieux protéger les vies et améliorer les soins de santé publique, en veillant à ce que tous les citoyens, en particulier ceux des zones reculées, des régions frontalières et des îles, bénéficient d’un bilan de santé annuel.

En outre, l’industrie pharmaceutique, la fabrication d’équipements médicaux et l’autosuffisance nationale en médicaments et en fournitures médicales doivent être développées de manière vigoureuse. La formation du personnel de santé, en particulier des ressources humaines de haute qualité, doit suivre le principe "d’une connaissance approfondie de la médecine, d’une éthique médicale riche et d’une excellente compétence médicale".

En outre, le secteur de la santé doit appliquer les avancées scientifiques et technologiques, promouvoir l’innovation et la transformation numérique et renforcer davantage l’intégration internationale, a-t-il souligné.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu à l’Université de médecine militaire du Vietnam, où il a affirmé qu’après 76 ans de développement, l’établissement a affirmé son rôle comme l’une des principales universités médicales et pharmaceutiques du pays, notamment dans la formation de personnel de santé de haute qualité, la conduite de recherches en sciences médicales et pharmaceutiques militaires, le transfert de technologies médicales et pharmaceutiques et le rôle de centre de traitement de haute qualité avec des installations de pratique clinique pour l’armée et la nation.

Il a exprimé son espoir que l’université fasse œuvre de pionnier et excelle dans la protection et le soin de la santé et de la vie du personnel militaire et du public ; mène des recherches scientifiques, en particulier sur les maladies endémiques ou courantes chez les personnes et les soldats dans les zones habitées par des minorités ethniques, les zones montagneuses, frontalières et insulaires.

En outre, elle devrait se concentrer sur la recherche scientifique et le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies liées aux personnes effectuant des missions internationales ; continuer à former des ressources humaines de haute qualité ; maintenir l’unité et la solidarité ; et respecter strictement la discipline et les règlements des forces armées.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté les activités d’examen et de traitement médicaux et a offert des cadeaux aux patients en traitement à l’Hôpital militaire 103.

