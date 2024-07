Régler des conséquences des inondations suite à la tempête Prapiroon

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer et de publier la dépêche officielle N°72 du 24 juillet 2024 visant régler les conséquences des pluies et des inondations dues à l'impact de la tempête N°2 (Prapiroon) et à répondre de manière proactive aux crues et glissements de terrain dans un avenir proche.

En raison de l’impact de tempête N°2, la région du Nord et les provinces de Thanh Hoa, Nghê An ont connu des pluies fortes à très fortes, provoquant des inondations et affectant la production, les affaires et la vie des habitants de Chuong My - Hanoï, de la ville de Son La et d’autres.

À cause de glissements de terrain et de crues soudaines, les districts de Mai Son et Thuân Châu, province de Son La, comptent au moins 5 morts, 4 personnes portées disparues et un blessé. Le Premier ministre a adressé ses plus sincères condoléances aux proches des familles des victimes et partagé les difficultés et les pertes avec l’organisation du Parti, de l’autorité et des habitants sinistrés.

Le Premier ministre a demandé au président du Comité populaire de Son La de diriger directement le règlement rapidement les conséquences des inondations et des glissements de terrain dus à l'impact de la tempête No2 ; d’examiner et d’identifier les personnes portées disparues pour organiser les recherches et les secours d’urgence ; fournir en temps opportun de la nourriture et des produits de première nécessité aux familles menacés de famine et organiser un hébergement temporaire pour celles ayant perdu leur maison.

Les ministres de la Sécurité publique, de la Défense, en coordination avec la Police locale, accélèrent le travail de recherche et de sauvetage et le règlement des conséquences des crues.

Le ministre des Transports charge les agences, les unités fonctionnelles et les localités la mise en œuvre du travail d’assurer la sécurité routière et d’aider les localités à surmonter rapidement les glissements de terrain, en particulier sur les routes nationales et les principales voies de circulation.

Les ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce se coordonnent avec les localités pour diriger le fonctionnement sûr des réservoirs et des ouvrages hydroélectriques.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement charge l'agence de prévision météorologique de continuer à suivre de près l'évolution des pluies, des crues et des catastrophes naturelles, à prévoir et à fournir rapidement des informations aux autorités et à la population.

Les autres ministères et secteurs, selon leurs fonctions, coordonnent et soutiennent de manière proactive les localités dans la mise en œuvre du travail de la réponse aux catastrophes naturelles et du règlement de leurs conséquences.

