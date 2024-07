Mission sacrée : recherche des dépouilles des soldats martyrs

Ces 40 dernières années, l’équipe de collecte des corps des soldats morts pour la Patrie du Commandement militaire de la province de Nghê An a retrouvé 13.114 dépouilles, dont 12.642 au Laos et 472 sur le territoire national.

Dans le but de contribuer graduellement à la résolution des graves séquelles laissées par la guerre, la Région militaire 4 s’est vu assigner par l’État et le ministère de la Défense une mission d’envergure: mener des études et collecter les dépouilles des soldats tombés au champ d’honneur dans sept provinces du Laos s’étendant de Houaphan à Salavan.

Le 18 avril 1984, le Commandement militaire de la province de Nghê Tinh (actuellement les provinces de Nghê An et de Hà Tinh au Centre) avait pris la décision historique de créer deux équipes de recherche et de collecte des dépouilles des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés en martyrs au cours des combats pour la libération du Laos (actuellement l’équipe de collecte des corps des soldats morts pour la Patrie du Commandement militaire de la province de Nghê An).

Un voyage semé d’embûches

Durant quatre décennies, cette équipe a surmonté d’innombrables défis. Terrains accidentés, conditions météorologiques extrêmes, climat tropical impitoyable, barrières linguistiques et culturelles, précarité matérielle et contexte sécuritaire volatile face aux forces réactionnaires, rien n’a pu freiner l’héroïsme et l’abnégation de ces soldats. Guidés par un amour filial et une solidarité indéfectible, les camarades, les collègues, les officiers et les soldats de l’équipe ont fait preuve d’un dévouement sans bornes et d’une détermination inébranlable.

En silence, ils ont bravé les épreuves et les périls, unis par la mission sacrée de ramener leurs frères et sœurs d’armes sur leur terre natale du Vietnam.

D’innombrables soldats volontaires et experts vietnamiens se sont sacrifiés sur le sol lao en raison de leur noble devoir international, témoignant de l’amour profond entre les peuples vietnamien et lao.

Bravant 40 années de périls et d’intempéries sur les terres lao, en collaboration étroite avec les autorités locales et les forces armées lao, les officiers et soldats vietnamiens ont trouvé et collecté 12.642 dépouilles de soldats vietnamiens au Laos en plus de 472 autres sur le sol national.

Derrière ces résultats se cachent leurs sacrifices silencieux. Loin de leur famille et de leur Patrie, ils se sont enfoncés dans les forêts denses, ont gravi des montagnes escarpées et traversé des ravins périlleux de la “zone frontalière” lao. Neuf camarades ont donné leur vie, treize ont été blessés, et vingt-six portent les séquelles de maladies graves contractées sur les anciens champs de bataille lao.

Leurs histoires sont poignantes. Le camarade Nguyên Quang Phu, aveugle et ayant perdu 92% de ses capacités physiques, ou le soldat Hô Van Thành, victime d’une tumeur au cerveau due aux substances toxiques inhalées, illustrent le prix humain payé pour accomplir cette mission sacrée. Malgré tout, fidèles à leur serment et leur engagement, à chaque saison sèche, les officiers et les soldats de l’équipe de collecte des corps des soldats tombés reprennent fermement leur chemin vers les camarades qui reposent dans les forêts lao.

L’équipe était dispersée dans plusieurs directions et sur le territoire des trois provinces de Xiangkhouang, Vientiane et Xaysomboun au Laos. Dans des conditions dangereuses, il arrivait que les soldats doivent marcher pendant huit à dix jours pour atteindre les zones de recherche. Parfois, ils devaient se débrouiller pour trouver de l’eau, cuisiner et se ravitailler, mangeant des bananes sauvages ou utilisant des feuilles de bananier séchées pour se protéger du froid glacial de la nuit.

Lors des opérations durant plus longtemps que prévues en forêt, les provisions sont souvent insuffisantes, et les soldats devaient se contenter de racines de manioc sauvage et de fleurs de bananier comme substituts de nourriture pour continuer leurs recherches.

Au début, la plupart des soldats n’étaient pas familiers des coutumes et traditions des différentes tribus lao, et certains d’entre eux n’avaient jamais opéré dans des zones montagneuses et forestières, en particulier lorsqu’il s’agissait de missions de reconnaissance et de récupération de restes de soldats tombés au combat, une tâche entièrement nouvelle pour eux.

Lors de la collecte des dépouilles, des croquis détaillés des tombes ont été réalisés, constituant une base précieuse pour l’identification ultérieure. Les membres de l’équipe ont activement recherché des cartes et des documents d’archives auprès des Divisions 316 et 312 et du Commandement des forces spéciales, recueillant ainsi des informations précieuses sur les soldats tombés au combat. Grâce à ces efforts inlassables, plus de 300 cas de nom et d’origine inconnus ont pu être résolus. Des noms complets et des lieux d’origine ont été retrouvés, apportant un soulagement aux familles qui attendaient depuis tant d’années.

Construire une base politique solide

Considérant les activités civiques, la mobilisation de la population, la fourniture d’informations et l’identification des tombes comme une étape cruciale, le Commandement militaire de la province de Nghê An demande régulièrement à ses cadres et soldats d’établir des liens étroits avec la population, en organisant des soins médicaux et la distribution gratuite de médicament. Ils aident la population lao à récolter et à développer une économie stable, améliorant ainsi la qualité de vie sur place. Ils leur expliquent les politiques du Parti, de l’État et les nobles caractéristiques des volontaires vietnamiens.

En plus de la mission de recherche et de récupération des restes des soldats tombés au combat, l’équipe se voit confier par le Commandement militaire de la province de Nghê An la tâche d’aider la partie lao à construire une base politique solide contribuant à faciliter les activités de recherche.

Grâce aux attentions des dirigeants à tous les niveaux, ainsi qu’au soutien de la partie lao, les cadres et les soldats de l’équipe de collecte des dépouilles des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés sur le champ d’honneur lao ont brillamment accompli les missions qui leur avaient été confiées.

