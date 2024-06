Cadeaux pour les contributeurs à la révolution

Le président Tô Lâm a signé le 25 juin une décision sur la remise de cadeaux aux contributeurs de la révolution à l'occasion du 77 e anniversaire de la Journée des invalides et des héros morts pour la Patrie (27 juillet).

Photo : VNA/CVN

Les bénéficiaires comprennent des femmes portant le titre de Mère-Héroïque vietnamienne, des soldats blessés et malades, ceux qui servent dans les guerres de résistance et souffrent de produits chimiques toxiques, des proches des morts pour la Patrie, des représentants des proches des morts pour la Patrie et des personnes chargées d'adorer les morts pour la Patrie (au cas où un mort pour la Patrie n'a pas de parents).

Des cadeaux d'une valeur de 600.000 dôngs (23,6 USD) et 300.000 dôngs par personne seront présentés en fonction de certains critères.

Le Premier ministre, le président du Cabinet présidentiel, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le ministre des Finances et les agences d'État compétentes ont été chargés de mettre en œuvre la décision.

Photo : VNA/CVN

La remise de cadeaux est l'une des activités organisées annuellement pour exprimer sa gratitude à ceux qui ont donné leur vie ou apporté une contribution significative à la révolution.

En 1947, deux ans seulement après que le Président Hô Chi Minh eut prononcé la déclaration d'indépendance, le premier décret sur les politiques préférentielles pour les invalides de guerre et les soldats tombés au combat fut publié.

La même année, le 27 juillet a été désigné comme la journée nationale des invalides de guerre, rebaptisée plus tard la journée des invalides de guerre et des martyrs, pour appeler toute la communauté à soutenir les familles des invalides de guerre et des martyrs en reconnaissance de leurs contributions à la nation.

VNA/CVN