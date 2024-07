Bac Ninh

Le président vietnamien se rend au Centre de soin d'invalides de guerre de Thuân Thành

À l'occasion du 77 e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947-27 juillet 2024), le président de la République, Tô Lâm, et une mission de travail du ressort central ont rendu visite, mercredi 24 juillet, aux soldats au Centre de soin d’invalides de guerre de Thuân Thành, commune de Ninh Xa, district de Thuân Thành, province de Bac Ninh au Nord.

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Au Centre de soin d’invalides de guerre de Thuân Thành, le président Tô Lâm et les délégués ont observé une minute de silence en mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Fondé depuis 1965, le centre, - une unité relevant du Département des personnes méritantes du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a reçu et soigné plus d’un millier de soldats gravement blessés et malades. Les soldats ont été transférés pour se reposer chez eux après avoir retrouvé leur santé. Actuellement, le centre soigne 91 soldats gravement blessés et malades.

Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude aux soldats, compatriotes, morts, blessés et personnes ayant rendu des services méritoires dans tout le pays pour leur sacrifice pour le pays. Il a salué et reconnu les résultats obtenus ces derniers temps par le centre et les efforts de son personnel dans le travail de soins aux soldats blessés et malades.

Il a souligné que la guerre avait terminé et que le pays était en paix depuis près d'un demi-siècle. Le nombre de soldats blessés et malades n'est pas important, la plupart d'entre eux sont âgés, c'est donc nécessaire une attention plus particulière qui est accordée à ceux-ci pour qu’ils puissent bénéficier suffisamment des régimes et des politiques du Parti et de l'État destinées aux personnes méritantes.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a demandé au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de continuer à se coordonner avec les Comités du Parti, les autorités, les organisations et les individus à tous les niveaux pour améliorer le système de centres de soins des soldats blessés et malades dans l’ensemble du pays, de consolider les infrastructures des centres pour mieux répondre aux besoins de soin et de traitement médicaux des soldats blessés et malades, conformément à la nouvelle situation.

À cette occasion, le président Tô Lâm et des ministères et les branches ont remis des cadeaux au centre.

Dans l'après-midi du même jour, le président est venu rendre visite et offrir des cadeaux à la Mère héroïque vietnamienne Nguyên Thi Cuoc, âgée de 95 ans, mère de deux enfants martyrs dans le village de Hoàng Xa, commune de Ninh Xa, ville de Thuân Thành.

VNA/CVN