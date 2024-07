De fortes pluies provoquent des inondations dans la ville de Son La

>> Son La : un jeune orphelin distribue des repas gratuits aux enfants pauvres

>> Le Premier ministre exige une réponse proactive aux fortes pluies dans le Nord

>> Préparation aux crues éclair, glissements de terrain et inondations urbaines

Photo : Quang Quyêt/VNA/CVN

La rue Truong Chinh, dans le quartier Quyêt Thang, a été particulièrement touchée, inondée par endroit de plus d'un mètre de hauteur. Les fortes pluies de ce matin ont provoqué un afflux d'eau de plusieurs endroits vers une seule zone. Certaines routes de la ville de Son La ont été fortement inondées, prises dans le courant de l’eau.

Photo : VNA/CVN

Dô Van Tru, président du Comité populaire de la ville de Son La, a confirmé qu’au petit matin, de fortes pluies sont tombées sur la ville, provoquant de fortes inondations de certaines routes et zones basses. "Jusqu’à présent, aucun dégât humain n’a été enregistré, cependant, les routes et certaines maisons ont été inondées d'eau et de boue", a déclaré M. Tru.

Selon M. Tru, les inondations les plus graves touchent actuellement l'autoroute 6, qui traverse la ville de Son La. Les forces d’intervention sont en poste pour empêcher les véhicules de traverser les zones profondément inondées.

Selon les prévisions du Centre national de prévision hydrométéorologique, dans les prochains jours, les provinces du Nord-Ouest connaîtront généralement des précipitations de 50 à 100 mm, avec par endroits plus de 200 mm. Ces fortes pluies continues entraînent un risque de crues soudaines, de glissements de terrain dans les zones montagneuses et d'inondations dans les zones basses et urbaines.

Câm Sa/CVN