Les localités s’empressent de gérer les conséquences du typhon Prapiroon

Photo : Van Duc/VNA/CVN

La tempête tropicale, qui s’est transformée en dépression tropicale le même jour, devrait continuer à provoquer des pluies prolongées, provoquant des inondations et des glissements de terrain.

La ville de Ha Long et le district insulaire de Cô Tô, dans la province de Quang Ninh, ont été les plus durement touchés par Prapiroon, avec des glissements de terrain repérés, des arbres déracinés et des cultures détruites. Cinq ménages à Ha Long ont été évacués d’urgence tandis qu’une cinquantaine d’arbres en bordure de route à Cô Tô ont été abattus.

Quang Ninh a demandé à ses localités, en particulier aux zones montagneuses et côtières abritant des mines et des projets, de prendre rapidement des mesures contre d’éventuels glissements de terrain et inondations, et de demander au personnel de travailler 24 heures sur 24 dans les zones sujettes à de telles catastrophes et d’évacuer les habitants vers des lieux sûrs.

Le Service provincial de l’agriculture et du développement rural a maintenu sa coordination étroite avec les agences compétentes pour surveiller la situation et tenir les localités et les unités informées de l’évolution météorologique afin de prendre des mesures d’intervention.

Photo : VNA/CVN

Les forces compétentes de la province sont également prêtes à fournir de l’aide en cas de besoin, garantissant ainsi la sécurité des personnes et des biens.

Le bureau permanent du Comité directeur pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et la recherche et le sauvetage de la province de Bac Giang (Nord) a également signalé que le 23 juillet à 16 heures, de fortes pluies avaient inondé 2.273 ha de riz et 5,5 ha d’autres cultures dans toute la localité, ont provoqué des glissements de terrain dans le district de Luc Nam et ont inondé certaines rues de la ville de Bac Giang.

Dans la province de Thanh Hoa (Centre), la tempête tropicale a également endommagé de nombreux tronçons de routes et de nombreuses maisons dans les districts de Muong Lat, Quan Son et Quan Hoa.

VNA/CVN