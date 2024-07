Hô Chi Minh-Ville

L’arrondissement de Phu Nhuân a atteint l'objectif d’éradication de la pauvreté des ménages

>> Plus de 1,58 million de ménages pauvres multidimensionnels

>> Dông Van : Les habitants misent sur le tourisme pour s’affranchir de la pauvreté

>> Les zones peuplées de minorités de Kon Tum font peau neuve

Actuellement, Phu Nhuân compte 13 quartiers et près de 47.300 ménages. Au début de la période 2021 - 2025, le district comptait encore 639 ménages pauvres, soit 2.688 personnes (1,35% des ménages) et 447 ménages quasi pauvres, soit 1.741 personnes (0,95% des ménages). Les autorités locales se sont concentrées sur la direction et la mise en œuvre efficace de directives et de politiques pratiques et globales de réduction de la pauvreté à travers la mobilisation des ressources pour lutter contre la pauvreté des ménages pauvres et quasi pauvres, et l’encouragement de l’autonomie des ménages. Avec des mesures variées, la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté se pérennise, évitant ainsi les cas de rechute dans la pauvreté.

Au 31 mars 2024, l’arrondissement de Phu Nhuân ne comptait plus aucun ménage pauvre, et le nombre de ménages quasi pauvres n’était plus que de 292, soit 1.352 personnes (représentant 0,62% des ménages), et ce un an avant la date fixée pour cet objectif de la résolution du XIIe Congrès du Parti de Phu Nhuân.

Pour bien mettre en œuvre ce programme, l’arrondissement de Phu Nhuân s'est concentré sur la mobilisation des ressources d’accomplissement du travail de sécurité sociale et sur la promotion des capitaux de soutien à la réduction de la pauvreté.

Plus tôt cette année, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville avait également annoncé sa décision de reconnaître les arrondissements 3 et 7 comme ayant atteint l'objectif de ne plus avoir de ménages pauvres selon la norme de pauvreté multidimensionnelle de la ville pour la période 2021-2025.

En 2023, le 5e arrondissement a été la première localité à atteindre cet objectif, deux ans avant la date fixée. L’arrondissement de Binh Tân, ville de Thu Duc lui aussi ne compte pratiquement plus aucun ménage pauvre selon les normes de la ville.

Depuis fin 2022, Hô Chi Minh-Ville ne compte presque plus de ménages pauvres ou quasi pauvres selon les normes nationales, en revanche, selon les normes de la ville il en reste 8.239.

Le programme de réduction de la pauvreté de Hô Chi Minh-Ville fait l'objet de recherches et le seuil de pauvreté fixé par la ville est supérieur au seuil de pauvreté national. Au cours de la période 2021-2025, la Ville mettra en œuvre un programme de réduction durable de la pauvreté utilisant une méthode de mesure de la pauvreté multidimensionnelle comprenant 5 dimensions et 10 indicateurs de base de conditions sociales défavorables.

Selon le Service municipal du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, début 2024, la ville comptait 22 867 ménages pauvres et quasi pauvres selon les normes de la ville, soit 91.253 personnes ou 0,9% du nombre total de ménages de la ville. Parmi eux, 8.293 ménages pauvres, soit 0,33% du total des ménages de la ville.

Ledit service a déclaré que la ville mettait en œuvre de nombreuses actions pour éliminer tous les ménages pauvres selon les normes de la ville avant le 30 avril 2025, à l’heure de célébrer le 50e anniversaire de l'unification nationale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN