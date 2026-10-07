Un sénateur accuse la Maison Blanche de dissimuler les coûts du conflit contre l'Iran

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M. Murphy a déclaré aux journalistes à Riyad, deuxième étape d'un voyage d'une délégation du Congrès au Qatar et en Arabie saoudite, qu'on lui avait refusé l'accès à la base aérienne d'Al Udeid. "Ce voyage m'a confirmé qu'un effort actif, sans précédent et anticonstitutionnel était en cours pour dissimuler au Congrès et au peuple américain les coûts et les conséquences de ce conflit", a-t-il déclaré. La base aérienne d'Al Udeid est la plus grande base américaine dans la région et a été attaquée à plusieurs reprises par l'Iran depuis le début du conflit, fin février. De nombreux autres membres du Congrès ont également critiqué le Pentagone pour son manque de transparence concernant le coût, la stratégie et les pertes humaines de cette tension, qui s'éternise depuis plus de sept mois. Interrogé à ce sujet, un haut responsable du Pentagone a déclaré que le bureau de M. Murphy avait été informé avant le voyage qu'il ne recevrait pas le soutien du ministère pour accéder à la base, conformément à la directive émise en mars par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, restreignant les déplacements dans la région.

Xinhua/VNA/CVN