Danemark : une importante fuite de données touche 8,8 millions de personnes

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"L'administration du registre national (CPR) a constaté que des personnes non autorisées ont obtenu un accès illégal notamment aux noms, adresses ainsi qu'aux numéros CPR (équivalent du numéro de sécurité sociale) de 8,8 millions de personnes enregistrées (vivantes, ayant émigré, décédées, etc)", selon un communiqué. Une enquête est en cours mais à ce stade, les auteurs de cette intrusion n'ont pas été identifiés, selon la même source. C'est vendredi que l'administration a été informée d'une "anomalie" dans le système CPR "au cours du mois de septembre". Pendant le week-end, le nombre de données obtenues a pu être établi. "Il s'agit d'un incident extrêmement grave", a dit la ministre Christina Egelund, citée dans le communiqué. "Avec toutes les autorités concernées, nous sommes en train de cartographier l'ampleur complète de l'incident", a-t-elle ajouté. Suite à cette fuite, l'administration a annoncé avoir mis en œuvre des mesures pour prévenir la répétition d'incidents similaires.

APS/VNA/CVN