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Le Pakistan teste une version à portée étendue de son missile de croisière Fatah-4

Le Pakistan a effectué avec succès mardi 6 octobre un tir d'essai d'une version à portée étendue de son missile de croisière Fatah-4 lancé depuis le sol, développé localement, a fait savoir l'armée.

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Ce missile est équipé de systèmes d'avionique et de navigation avancés, a fait savoir dans un communiqué le Service interarmées des relations publiques (ISPR), le service de presse de l'armée. Ce système d'armement est capable d'engager des cibles à une portée étendue avec une grande précision et une puissance létale, et cet essai a également permis de valider les paramètres techniques de différents sous-systèmes conçus pour améliorer la précision et la survivabilité, selon ce communiqué.

Xinhua/VNA/CVN

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