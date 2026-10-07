Thaïlande : le bilan des inondations s'élève à 60 morts

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Les inondations persistent à Bangkok et dans 27 autres provinces, touchant actuellement quelque 1,15 million de foyers, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le Service météorologique thaïlandais a émis mercredi 7 octobre une alerte, prévenant que des pluies fortes à torrentielles, des vents violents et de la grêle étaient attendus dans le Nord, le Nord-Est, le Centre, l'Est et le Sud du pays du 9 au 13 octobre.
Xinhua/VNA/CVN