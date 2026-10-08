Le Royaume-Uni assure que son consulat à Jérusalem restera ouvert en tant que mission diplomatique

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"Nous avons clairement indiqué que nous ne reconnaissons pas au gouvernement israélien le droit légal de fermer le consulat général britannique à Jérusalem", a dit M. Miliband dans un communiqué publié sur le réseau social X, soulignant que "Jérusalem-Est est un territoire occupé". Ce consulat gère les relations du Royaume-Uni avec les Palestiniens de Jérusalem, ainsi qu'avec ceux de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza. "À la suite de discussions avec le gouvernement israélien, le bâtiment de notre consulat général ne fermera pas ses portes", a assuré Ed Miliband, ajoutant qu'il continuerait à fournir des services et serait désormais connu sous le nom de "Mission du Royaume-Uni". M. Saar avait indiqué plus tôt dans la journée que le consulat britannique mettrait fin à ses activités ce jour-là.

Xinhua/VNA/CVN