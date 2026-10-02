Sept personnes retrouvées mortes dans un tunnel minier dans le Nord des Philippines

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L'incident aurait pu s'être produit mercredi et être causé par un gaz toxique, selon la police. Une enquête est en cours pour déterminer la nature et la source du gaz, ainsi que les circonstances entourant ces décès.
Xinhua/VNA/CVN