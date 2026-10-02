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Brefs / International
Sept personnes retrouvées mortes dans un tunnel minier dans le Nord des Philippines

Sept hommes ont été récupérés jeudi 1er octobre d'un tunnel minier et retrouvés morts, dans la province septentrionale de Benguet, aux Philippines, a indiqué la police.

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L'incident aurait pu s'être produit mercredi et être causé par un gaz toxique, selon la police. Une enquête est en cours pour déterminer la nature et la source du gaz, ainsi que les circonstances entourant ces décès.

Xinhua/VNA/CVN

#morts #tunnel minier #Philippines

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