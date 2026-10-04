La Grenade organisera des élections législatives le 5 novembre

La Grenade organisera des élections législatives le 5 novembre, selon un communiqué publié au Journal officiel de son gouvernement.

>> Au Sommet à Grenade, les Vingt-Sept lancent le débat sur l'élargissement de l'UE



>> Espagne : nouveau séisme à Grenade, trois blessés légers

L'avis publié samedi 4 octobre fixe également au 15 octobre la date limite pour le dépôt officiel des dossiers de candidature. Les médias locaux ont indiqué que le Premier ministre grenadien, Dickon Mitchell, annoncerait officiellement la date des élections lundi 5 octobre. Les dernières élections dans ce pays des Caraïbes ont eu lieu en juin 2022.

Xinhua/VNA/CVN