Mexique : des mesures pour faire face à la baisse des approvisionnements en gaz naturel

Le Mexique a pris des mesures pour faire face à une baisse temporaire d'environ 20% des approvisionnements en gaz naturel importés des États-Unis, a déclaré mercredi un haut responsable du secteur de l'énergie.

>> Trump ouvre la porte à un compromis dans sa guerre commerciale

>> Wall Street glisse face aux multiples développements sur les droits de douane

>> Mexique - États-Unis : négociation pour éviter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium

Cuitlahuac Garcia, directeur général du Centre national de contrôle du gaz naturel (CENAGAS), a indiqué que le Mexique avait été informé environ une semaine auparavant qu'environ un cinquième du gaz naturel importé par le pays via son réseau national de gazoducs serait interrompu, ce qui constituerait "un coup dur".

Il a précisé que le Mexique avait géré cette perturbation grâce à une coordination entre le CENAGAS, la compagnie pétrolière d'État Pemex, la Commission fédérale de l'électricité, le Centre national de contrôle de l'énergie et le ministère de l'Énergie.

M. Garcia a indiqué que ces mesures coordonnées permettraient au réseau de tenir jusqu'à trois jours en cas d'interruption des approvisionnements en gaz importé.

Environ 75% du gaz naturel du Mexique est importé des États-Unis, a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, soulignant qu'un objectif clé de la politique énergétique de son gouvernement était de renforcer la souveraineté énergétique et de réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers.

Elle a ajouté que le développement des énergies solaire, éolienne et géothermique contribuerait à freiner la demande en gaz et à empêcher que la dépendance à l'égard de ce combustible s'accroisse.

Parmi d'autres mesures figurent la récupération du gaz actuellement brûlé à la torche et l'amélioration de l'efficacité énergétique, a-t-elle précisé, ajoutant que le gouvernement étudiait également les possibilités d'exploitation de ressources gazières non conventionnelles dans certaines régions du pays, notamment dans l'État de Coahuila (Nord-Est).

Xinhua/VNA/CVN