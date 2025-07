Stimuler la croissance du tourisme vietnamien grâce au marché russe

Ce regain impressionnant confirme le retour en force de la Russie parmi les marchés émetteurs clés du tourisme vietnamien. La Rusie figure désormais parmi les dix premiers marchés internationaux du pays et s’impose comme le marché européen à la croissance la plus rapide.

Photo : Thanh Nguyên/CVN

Avant la pandémie de COVID-19, la Russie représentait déjà l’un des marchés les plus importants pour le Vietnam, avec plus de 650.000 visiteurs en 2019, classée au 6ᵉ rang mondial. Bien que durement impactée par la crise sanitaire, la demande touristique russe a rebondi de manière spectaculaire. En 2024, les arrivées russes ont augmenté de près de 85 % par rapport à 2023, atteignant 36 % du niveau pré-pandémique, un signal fort de l’attractivité persistante du Vietnam auprès de cette clientèle.

Les touristes russes se distinguent non seulement par leur nombre croissant, mais également par leur qualité. Ils séjournent en moyenne 12 jours et dépensent entre 1.600 et 1.800 dollars par personne, notamment pour l’hébergement, les achats et les expériences culturelles. Ils apprécient particulièrement les fruits tropicaux, les produits de la mer, le café vietnamien, ainsi que l’artisanat local comme les objets en laque, la broderie, les perles ou encore les vêtements prêts-à-porter.

Destinations de choix

Parmi les destinations les plus recherchées figurent Nha Trang, Phu Quôc, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Lat et Dà Nang, avec une hausse des recherches de plus de 130%. La province de Khanh Hoa, avec sa station balnéaire de Nha Trang, s’illustre comme un pôle d’attraction majeur grâce à ses atouts naturels, son climat ensoleillé et ses liaisons aériennes renforcées. En cinq mois, la province a accueilli plus de 121.000 Russes, soit une augmentation de près de 192% par rapport à la même période en 2024.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

Le rétablissement, en mars 2025, des vols charters entre 11 villes russes et l’aéroport international de Cam Ranh après trois ans d’interruption a constitué un levier crucial. En avril, l’aéroport a enregistré 144 vols en provenance d’anciennes républiques soviétiques, soit le double du mois précédent, avec une majorité de passagers russes. Cette relance est portée par les compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, VietJet Air, Aeroflot et Azur Air, dans un contexte de politiques de visa favorables.

Les ressortissants russes bénéficient d’une exemption de visa de 45 jours pour les séjours au Vietnam. Parallèlement, le gouvernement russe envisage d’étendre la durée des e-visas pour les Vietnamiens de 16 à 30 jours, renforçant ainsi les échanges bilatéraux.

Pour consolider cette dynamique, le Vietnam mise sur une stratégie multidimensionnelle. Outre l’élargissement du réseau aérien vers de nouvelles destinations russes comme Kazan ou Oufa, les autorités préconisent la simplification des visas de groupe, l’amélioration des infrastructures d’accueil et la diversification de l’offre touristique, en misant sur le bien-être, la gastronomie ou les séjours culturels.

Des campagnes de promotion sont également intensifiées. Plusieurs programmes de présentation de produits touristiques vietnamiens ont été menés dans de grandes villes russes, tandis que le Vietnam prévoit prochainement l’organisation des Journées culturelles russes avec la participation des compagnies aériennes et agences de voyages, afin de renforcer la coopération touristique bilatérale.

Fort de cette tendance favorable, le secteur vise à attirer environ 430.000 touristes russes en 2025, soit près du double de 2024. Le marché russe jouera un rôle stratégique dans l’atteinte de l’objectif national d’accueillir 22 à 23 millions de visiteurs internationaux cette année.

VNA/CVN