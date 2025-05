Le journal Pathet Lao apprécie la vie et l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh

À l'occasion du 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890), le journal Pathet Lao et l'édition en ligne de l'Agence de presse lao (KPL) ont publié mercredi 14 mai un éditorial intitulé Le Président Hô Chi Minh vit à jamais dans notre cause.

À l'occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890), le journal Pathet Lao et l'édition en ligne de l'Agence de presse lao (KPL) ont publié mercredi un éditorial intitulé "Le Président Hô Chi Minh vit à jamais dans notre cause", selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Laos.

Passant en revue la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, l'article rapporte que né le 19 mai 1890, dans le village de Sen, commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An, dans une famille patriotique confucéenne, Hô Chi Minh a grandi dans un Vietnam frappé par la pauvreté.

Il a été témoin de l'oppression coloniale française et de mouvements patriotiques tels que le soulèvement de Dông Du mené par Phan Bôi Châu, celui de Duy Tân, mené par Phan Chu Trinh et celui de Yên Thê par Hoàng Hoa Tham, qui, malgré leur courage, ont échoué en raison d'un manque de leadership clair, note-t-il.

Marqué par l’exploitation brutale et la torture de son peuple par les colonialistes français et par les sacrifices de son peuple, Nguyên Tât Thành - qui deviendra plus tard Nguyên Ai Quôc et Hô Chi Minh - a décidé de trouver un moyen de sauver sa nation. Le 5 juin 1911, sous le nom de Van Ba, il quitta le port de Nhà Rông, à Saigon (Hô Chi Minh-Ville d’aujourd’hui), à bord du paquebot Amiral Latouche Treville, pour aller trouver la voie du salut national.

Le texte souligne que, durant ses 30 années à l'étranger, Nguyên Tât Thành a fait de divers métiers, a participé à des mouvements révolutionnaires mondiaux et s'est battu sans relâche pour l'indépendance du Vietnam.

Il détaille également les étapes importantes de son parcours et rappelle le jour historique du 2 septembre 1945, lorsque, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh a proclamé la Déclaration d'indépendance, fondant ainsi la République démocratique du Vietnam. Sous sa direction, des élections générales ont eu lieu, la première Assemblée nationale a été élue et la première Constitution démocratique a été adoptée. En 1946, l'Assemblée nationale de la première législature le nomme Président de la République démocratique du Vietnam.

Il souligne que, sous la direction du Parti communiste et du Président Hô Chi Minh, le Vietnam a écrasé les complots d’invasion des forces hostiles et réactionnaires, protégeant le gouvernement révolutionnaire. Au deuxième Congrès national du Parti (1951), il est élu président du Comité central. Sous sa direction, la résistance contre les colonialistes français a culminé avec la victoire de Diên Biên Phu en 1954, un triomphe qui "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde". Une fois le Nord libéré, Hô Chi Minh a dirigé la construction du socialisme dans cette région tout en menant la lutte pour libérer le Sud, unifier le pays et achever la révolution démocratique nationale.

Lors du troisième Congrès national du Parti (1960), Hô Chi Minh est réélu le président du Comité central du Parti. Les Assemblées nationales des deuxième et troisième législatures l'ont confirmé comme président de la République démocratique du Vietnam. Avec le Parti, il a ouvert la voie à la résistance contre l’agression américaine, remportant la victoire finale. En outre, cela a renforcé l’amitié entre le Vietnam et les peuples du monde, consolidant les liens entre le Parti communiste du Vietnam et d’autres Partis communistes et mouvements ouvriers internationaux.

Le journal Pathet Lao rappelle que le décès de Hô Chi Minh, le 2 septembre 1969, fut une perte immense. Son Testament, document de valeur historique, reflète l’essence de son idéologie, de sa morale et de sa noblesse, fruit d’une vie consacrée à son pays et à l’humanité. Son décès a laissé un profond vide au sein du Parti, du peuple vietnamien et des peuples progressistes du monde, qui se souviennent encore de lui avec affection et admiration.

Enfin, l’article conclut en affirmant que le Président Hô Chi Minh a consacré sa vie à la révolution, à la nation et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à la paix et au progrès dans le monde. Il a vécu une existence glorieuse, pleine de sacrifice, de noblesse et de pureté. Sa vie et son héritage révolutionnaire sont un exemple éternel pour les générations vietnamiennes. Le nom et l’œuvre du Président Hô Chi Minh resteront toujours avec la nation et vivront à jamais dans le cœur de tous.

