Publication d'une édition en grec de la biographie du Président Hô Chi Minh

>> Le SG Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh et au SG Lê Duân

>> Hô Chi Minh - David Ben Gourion : Rencontre historique entre deux leaders de l’indépendance

>> Semaine du film célébrant le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh

Le projet a été réalisé sur une période de six mois avec le soutien du Comité directeur vietnamien pour les services d'information extérieure, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que des partenaires grecs, dont Velissarios Kossivakis, membre du Parti communiste grec, le groupe New Star, et la traductrice Vasiliki Kappa.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, l'ambassadrice vietnamienne en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a remercié les contributeurs grecs ainsi que le peuple grec pour leur affection envers le Président Hô Chi Minh et le Vietnam.

Elle a précisé que bien que plusieurs ouvrages en grec aient déjà été consacrés au Président Hô Chi Minh, celui-ci offre le récit le plus exhaustif de sa vie et de son parcours révolutionnaire. Il retrace son enfance, son cheminement vers l'indépendance nationale, la fondation du Parti communiste du Vietnam, son rôle de leader dans les luttes pour la libération et la réunification du pays, ainsi que l'édification du socialisme.

L'ambassadrice a ajouté que cette publication permettrait aux lecteurs grecs de mieux appréhender la vie, l'œuvre et l'idéologie du dirigeant vietnamien, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et l'amitié entre nos deux nations.

Velissarios Kossivakis, qui a contribué à l'initiative du projet et a traduit en grec plusieurs ouvrages de dirigeants cubains, a déclaré qu’il admirait depuis longtemps le président Hô Chi Minh et le Vietnam. Il a exprimé l’espoir que davantage d’ouvrages sur le président Hô Chi Minh soient traduits en grec.

Il a également révélé que lui-même, ainsi que le groupe New Star, traduisent un ouvrage contenant une sélection d’écrits du Président Hô Chi Minh entre 1920 et 1969, à partir là aussi d’une version anglaise publiée par la maison d’édition vietnamienne The Gioi. Leur objectif est de le publier à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam en septembre prochain.

VNA/CVN