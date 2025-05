Tournée du chef du PCV

Porter les relations entre le Vietnam et quatre pays à une nouvelle hauteur

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a conclu avec succès sa tournée fructueuse au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Russie et en Biélorussie du 5 au 12 mai, obtenant des résultats remarquables, a déclaré à la presse le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Photo : VNA/CVN

Le chef du PCV a effectué des visites d'État au Kazakhstan et en Azerbaïdjan, une visite officielle en Russie au cours de laquelle il a également assisté aux célébrations du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, puis une visite d'État en Biélorussie à l'invitation du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, du président azerbaïdjanais Inham Aliyev, du président russe Vladimir Poutine et du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a déclaré qu'au-delà de l'ouverture d'un nouveau chapitre de coopération avec les amis traditionnels de l'ex-Union soviétique, cette tournée de huit jours a non seulement renforcé, mais aussi renouvelé et redéfini les relations du Vietnam avec ces pays, fondées sur l'amitié de longue date entretenue par des générations de dirigeants et de peuples du Vietnam et des nations respectives.

Lors de sa tournée, le secrétaire général Tô Lâm a eu des entretiens, entrevues avec les hauts dirigeants et a rencontré des représentants de partis politiques, d’entreprises, des communautés vietnamiennes de quatre pays. Le dirigeant vietnamien a assisté à la célébration du 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique (1945-2025) en Russie et celle du 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme au Kazakhstan.

Les ministres et dirigeants locaux vietnamiens qui l'accompagnaient ont eu des discussions productives avec leurs homologues afin d'explorer la coopération dans divers secteurs.

"Nous pouvons être très fiers que les dirigeants et représentants des quatre pays aient salué les remarquables réalisations du Vietnam dans divers domaines sous la direction du Parti communiste du Vietnam et de son secrétaire général Tô Lâm, saluant les réformes audacieuses et les avancées transformatrices du pays qui propulsent le Vietnam vers une ère de progrès national", a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

La visite du chef du Parti a contribué à la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, l'intégration proactive et active au sein de la communauté internationale et son rôle d'ami, de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale, a déclaré Bùi Thanh Son.

Le Vietnam a rehaussé ses relations avec le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et la Biélorussie au rang de partenariats stratégiques, portant le nombre total de partenaires stratégiques à 37. Parallèlement, il a approfondi l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global avec la Russie, renforçant ainsi la confiance politique et ouvrant de nouveaux domaines de coopération à la hauteur de l'ampleur et du potentiel des relations bilatérales dans la nouvelle ère de développement.

Le chef du PCV et les hauts dirigeants des pays respectifs ont affirmé qu'ils attachaient une importance et une priorité absolue à l'amitié traditionnelle et éprouvée avec le Vietnam.

Les importantes rencontres entre Tô Lâm et les hauts dirigeants des quatre pays ont connu des résultats positifs, contribuant à façonner l'avenir des relations bilatérales entre le Vietnam et ces quatre pays et à insuffler un nouvel élan, non seulement dans les cadres de coopération traditionnels, mais aussi dans des domaines nouveaux et à fort potentiel, à la mesure des relations nouvellement établies.

Les dirigeants du Vietnam et des quatre pays ont convenu de renforcer la confiance politique en intensifiant les échanges de délégations et les engagements à tous les niveaux, en particulier à haut niveau et par tous les canaux de coopération, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d'investissement, ils ont souligné l'importance du mécanisme du comité intergouvernemental et encouragé les efforts visant à améliorer son efficacité, en prenant des mesures concrètes pour concrétiser les engagements et les accords signés. Ils ont également convenu d'améliorer considérablement l'environnement des affaires.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération dans l'exploration pétrolière et gazière et la fourniture de services, tout en réfléchissant ensemble à des solutions appropriées pour renforcer la coopération énergétique, notamment dans les énergies propres et renouvelables. Un ensemble de solutions concrètes ont également été proposées pour intensifier la coopération de fond en matière de défense et de sécurité, de sciences et technologies, de transformation numérique, d'éducation et de formation, d'agriculture de haute technologie, de transport, de logistique, de culture, de sport, de tourisme, d'emploi, d'échanges entre les peuples et de coopération décentralisée.

En matière de coopération multilatérale, le Vietnam coopérera plus étroitement avec les pays au sein des organisations régionales et internationales, notamment au sein des Nations unies et d'autres institutions clés. Les dirigeants ont réaffirmé l'importance de maintenir un environnement pacifique, sûr et stable dans chaque région, et ont souligné la nécessité de résoudre les différends par des mesures pacifiques fondées sur la Charte des Nations unies et le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Photo : VNA/CVN

Lors du voyage du chef du PCV, une soixantaine d'accords de coopération ont été signés entre des ministères, des secteurs et des entreprises du Vietnam et du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, de la Russie et de la Biélorussie, couvrant les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de l'énergie, de l'éducation et de la formation ainsi que de l'aviation, a conclu Bùi Thanh Son.

VNA/CVN