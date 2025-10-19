Le journal Nhân dân au Festival international de la presse Granma-Rebelde à La Havane

Le journal vietnamien Nhân dân (Le Peuple) participe au premier Festival international de la presse Granma-Rebelde à La Havane, à Cuba.

Photo : VNA/CVN

Cet événement, qui se tient du 17 au 20 octobre et réunit plus de 20 agences de presse nationales et internationales, marque le 60e anniversaire de la fondation de Granma, l'organe officiel du Parti communiste de Cuba, et de Juventud Rebelde (Jeunesse Rebelle), deux journaux fondés par le commandant en chef, Fidel Castro Ruz.

Dans son discours d'ouverture, Yuniasky Crespo Baquero, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba et directrice de son département idéologique, a souligné l'importance d'un journalisme sincère dans le contexte géopolitique actuel. Elle a déclaré que ce festival inscrivait Cuba au cœur du mouvement mondial des médias de gauche, réaffirmant la mission internationale du pays et son engagement en faveur de la pensée critique et de l'innovation médiatique.

L'événement rassemble plusieurs médias influents, parmi lesquels Al-Mayadeen (Palestine), le Quotidien du Peuple (Chine), Nhân Dân (Vietnam), El Siglo (Chili), Conciencia (Mexique) et People's Forum (États-Unis).

Dans l'espace d'exposition commun de Granma et de Nhân dân, diverses publications illustrant l'histoire du Vietnam et la vie du Président Hô Chi Minh sont présentées, suscitant un vif intérêt auprès des visiteurs cubains et internationaux.

Ouvert au public depuis le 18 octobre, le festival propose un large éventail de débats, d'activités culturelles et de divertissements pour tous les publics, réaffirmant ainsi le rôle durable du journalisme comme vecteur d'amitié, de vérité et de solidarité entre les nations.

