Clôture de la 5e Conférence régionale de l'Organisation des villes du patrimoine mondial d'Asie-Pacifique à Huê

La 5 e Conférence régionale de l'Organisation des villes du patrimoine mondial d'Asie-Pacifique (OVPM-AP) s'est clôturée le 16 octobre dans la ville de Huê.

L'événement de trois jours est organisé et parrainé par le Comité populaire de Huê, avec le Secrétariat régional de l'OVPM-AP basé à Gyeongju, en République de Corée, comme co-organisateur. Plus de 100 délégués de sept pays, dont la République de Corée, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Sri Lanka et le Vietnam, ont participé à l'événement, dont près de 30 maires, représentants municipaux et experts du patrimoine de toute la région.

Ayant pour thème "Qualité de vie et développement durable des villes du patrimoine mondial", la conférence s’est concentrée sur les politiques et les bonnes pratiques en matière de gestion urbaine, visant à améliorer la qualité de vie dans les villes riches en patrimoine culturel.

La conférence comprenait des activités clés, notamment la cérémonie d'ouverture, la remise des prix du Quiz sur le patrimoine mondial et du Concours de contenu créatif, des échanges culturels mettant en valeur les costumes traditionnels vietnamiens et sud-coréens, des spectacles d'art royal à Huê et des ateliers thématiques. Les discussions entre maires et experts ont porté sur la conservation durable, les applications numériques et l'engagement communautaire.

Dans son discours de clôture, Nguyên Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a affirmé que les trois jours d'activités animées, profondes et efficaces ont mené la 5e Conférence à un succès retentissant.

La conférence a atteint des résultats remarquables, affirmant sa position comme un pont de coopération efficace. Les débats, le partage des meilleures pratiques et des solutions créatives autour de ce thème ont non seulement permis aux localités d'apprendre les unes des autres, mais ont également jeté les bases de projets de coopération concrets, visant à élaborer des politiques de conservation et de valorisation durables du patrimoine au service des citoyens, a souligné Nguyên Thanh Binh.

Selon lui, les villes membres ont partagé des exemples précieux pour préserver le passé tout en construisant l’avenir, et pour promouvoir un développement durable au bénéfice de la population. Cet idéal, porteur d’un objectif stratégique commun, est au cœur de l’engagement de Huê, première ville patrimoniale du Vietnam.

Huê s’est engagée à poursuivre une coopération étroite avec l’OVMP et les autres villes membres pour réaliser les objectifs communs de conservation du patrimoine et de développement urbain durable.

À cette occasion, le représentant du Comité populaire de la ville de Huê a remis le drapeau de l'accueil de la conférence au représentant de la ville d'Andong, en République de Corée, pour l'organisation de la 6e Conférence régionale de l'Organisation des villes du patrimoine mondial d'Asie-Pacifique en 2027.

Fondée en 1993 et basée à Québec, au Canada, l'OVPM regroupe plus de 200 villes membres dont des sites sont reconnus par l'UNESCO. La conférence régionale Asie-Pacifique, qui se tient tous les deux ans, offre une plateforme de partage d'expériences et de renforcement de la collaboration pour la sauvegarde du patrimoine urbain mondial.

