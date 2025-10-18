Brésil

À Brasilia, l'ambassade honore l'Oncle Hô et les femmes vietnamiennes

L’ambassade du Vietnam au Brésil, en collaboration avec l’Association des épouses et époux des chefs de missions diplomatiques à Brasilia, a organisé le 17 octobre une rencontre amicale sur le thème "L’Oncle Hô avec les femmes vietnamiennes et l’esprit de solidarité internationale", à l’occasion du 135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et du 95ᵉ anniversaire de la fondation de l’Union des femmes vietnamiennes (20 octobre 1930).

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, a adressé ses vœux aux épouses d’ambassadeurs et aux amis internationaux présents à l’événement. Il a souligné que la pensée du Président Hô Chi Minh sur les femmes et la solidarité internationale constitue non seulement une valeur historique, mais également une source d’inspiration vivante et actuelle.

Selon lui, ces valeurs continuent d’être cultivées et promues avec vigueur, devenant une force motrice pour l’intégration, le développement et la contribution active du Vietnam à la paix et à la coopération régionales et mondiales.

Le diplomate a également exprimé son souhait que l'amitié entre le Vietnam et les autres pays, ainsi que les liens entre les épouses au sein de la communauté diplomatique à Brasilia, continuent d'être consolidés et développés durablement à l'avenir.

Dans le cadre de la rencontre, l'ambassade du Vietnam a organisé une exposition de photos sur le Président Hô Chi Minh, et présenté les paysages, le peuple et la culture du Vietnam à ses amis internationaux.

Photo : VNA/CVN

Les participantes ont également pu suivre un atelier de confection des nems (rouleaux de printemps), participer à un cours d'art floral et recevoir des cadeaux souvenirs, notamment des produits agricoles transformés par des entreprises créées et développées par des femmes, portant l'identité vietnamienne.

L’événement s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, conviviale et empreinte de partage, laissant une belle impression du pays, du peuple et de la culture du Vietnam dans le cœur des amis internationaux.

Annet Baingana, présidente de l’Association des épouses et époux des chefs de missions diplomatiques au Brésil et épouse de l’ambassadeur du Rwanda, a exprimé son admiration pour la résilience, la compassion et la créativité des femmes vietnamiennes, qu’elle a qualifiées de fortes et courageuses dans la vie quotidienne comme dans leur engagement social.

Elle a souligné que les femmes, quel que soit leur pays, peuvent devenir des sources d’inspiration et des vecteurs d’amitié et de paix entre les nations.

VNA/CVN