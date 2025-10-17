L’Aki Matsuri apporte les couleurs de l’automne japonais à Hanoï

L’Aki Matsuri, festival d’automne japonais, se tiendra au Centre d’échanges culturels de la Fondation du Japon, à Hanoï les 18 et 19 octobre, offrant au public une occasion unique de découvrir la richesse culturelle du Japon dans la fraîcheur de l’automne.

>> Vietjet : Réouverture des vols directs entre Dà Nang et Tokyo

>> Inondations : réception de l’aide d’urgence japonaise en faveur des populations sinistrées

>> La Maison des expositions du Vietnam abrite un miracle à l’EXPO 2025 d’Osaka

Photo : CTV/CVN

Selon les organisateurs, les locaux du Centre d’échanges culturels de la Fondation du Japon au Vietnam se transformeront en un espace festif où les visiteurs pourront savourer les couleurs, les saveurs et les sons de la saison la plus poétique du Japon.

Au Japon, l’automne marque la fin de l’été chaud et le début de nuits plus fraîches et plus longues. C’est une période propice à la créativité et à l’appréciation de la beauté. À l’instar de Hanoï, où la douce brise et le soleil radieux marquent l’arrivée d’une saison calme et agréable, l’automne au Japon est apprécié pour ralentir, savourer l’instant présent et se reconnecter à la nature.

S’inscrivant dans ce thème, le festival propose une variété d’expériences culturelles, allant des démonstrations de kendama, de shogi, d’origami et de ningyo (poupées japonaises) à la danse dynamique yosakoi et aux démonstrations gracieuses d’iaido, invitant petits et grands à explorer les aspects traditionnels et contemporains de la culture japonaise.

Le festival proposera également des ateliers passionnants permettant aux participants d’approfondir leurs connaissances sur l’esthétique et la culture japonaises en créant des haïkus et en participant à des tables rondes sur l’automne japonais. Ces activités permettront non seulement d’approfondir la compréhension, mais aussi d’offrir un espace d’échange culturel entre les amoureux du Japon.

À la tombée de la nuit, l’espace festival sera illuminé par des milliers de lanternes en papier, créant une atmosphère magique et sereine. Les sons de la City Pop japonaise agrémenteront l’ambiance à la fois animée et nostalgique du festival, mêlant énergie moderne et touche d’histoire.

En plus de ces expériences culturelles, les stands de restauration du festival proposeront une sélection de spécialités japonaises telles que des boulettes de riz onigiri, des boulettes de poulpe takoyaki et des confiseries traditionnelles japonaises. Ce sera l’occasion idéale de découvrir les saveurs uniques du Japon.

Alors que les deux pays accueillent l’automne, l’Aki Matsuri sera l’occasion pour les Hanoïens et les visiteurs de s’immerger dans l’esprit automnal si particulier du Japon.

VNA/CVN