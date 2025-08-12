Le Vietnam et Cuba signent un accord dans le secteur judiciaire

Le ministre vietnamien de la Justice, Nguyên Hai Ninh, et son homologue cubain, Oscar Manuel Silvera Martínez, ont signé un accord portant sur un projet d'assistance technique destiné au ministère cubain de la Justice, afin de renforcer ses capacités d’élaboration et de mise en œuvre des lois, à l’issue de leur récent entretien à La Havane, dans le cadre d'une visite de travail à Cuba les 11 et 12 août d'une délégation vietnamienne.

>> Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité historique et renforcent leur coopération bilatérale

>> Vietnam - Cuba : une amitié historique tournée vers un avenir durable

>> Commémoration du 72e anniversaire de l’attaque de la caserne Moncada à Cuba

Photo : VNA/CVN

Au cours de l'entretien, le ministre vietnamien a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se souviendraient toujours du soutien apporté par le peuple cubain au peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationales ainsi que pour la cause actuelle de la construction, de la défense et du développement du pays.

Il a affirmé que la coopération efficace entre les deux ministères avait contribué à consolider la solidarité, l’amitié et la coopération globale entre les deux nations.

Pour sa part, le ministre cubain a salué les solides liens de coopération entretenus ces dernières années par les deux parties et a exprimé sa gratitude pour le soutien précieux apporté par la partie vietnamienne. Il a également informé son hôte de l’évolution du processus législatif cubain depuis l’adoption de la Constitution de 2019.

Les deux responsables ont échangé leurs expériences en matière d’élaboration des lois, notamment sur la révision des textes existants et la rédaction de nouvelles réglementations.

Lors de son séjour à Cuba, Nguyên Hai Ninh a également rencontré le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Il a affirmé que la signature de cet accord s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à concrétiser la déclaration conjointe publiée lors de la visite à Cuba, en septembre dernier, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

Miguel Díaz-Canel a hautement apprécié le partage d’expériences bilatéral en matière d’élaboration des lois et la signature de cet accord de coopération. Il a également réaffirmé l’amitié et la coopération étroites unissant les peuples vietnamien et cubain.

VNA/CVN