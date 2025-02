La culture vietnamienne à l'honneur à la Foire internationale du livre de La Havane

Avec 400 invités internationaux, le salon offre aux amateurs de livres plus de 2,4 millions de titres imprimés et 1.200 œuvres littéraires nouvelles au format numérique.

Photo : VNA/CVN

Des livres sur la culture et l'histoire du Vietnam, ainsi que sur le Président Hô Chi Minh, et des images de la beauté du Vietnam, ont attiré l'attention de nombreux lecteurs cubains et internationaux lors de cette foire annuelle, tenue à La Havane.

Pham Tuân Vu, directeur adjoint de l'Autorité de publication, d'impression et de distribution du ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam, a déclaré qu’avec près de 200 livres sur le Président Hô Chi Minh, ainsi que des ouvrages sur le Vietnam et son peuple, le Vietnam a pour objectif de présenter sa culture et les réalisations de son processus de Dôi Moi (Renouveau) aux amis cubains, latino-américains plus largement.

La Feria Internacional del Libro de La Habana est un événement annuel majeur à Cuba qui s'est transformé en une plateforme d'échange culturel et de promotion de la littérature. Se déroulant en février, la foire rassemble des auteurs, des éditeurs et des lecteurs du monde entier, encourageant un dialogue enrichissant entre diverses cultures et perspectives.

VNA/CVN