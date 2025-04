La victoire du Vietnam reste une source de fierté profonde pour le peuple cubain

Organisé par Juventud Rebelde, journal de la Ligue des jeunes communistes cubains, cet événement célèbre à la fois les 65 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Au printemps 1975, alors que la victoire vietnamienne se profilait, le peuple cubain partageait avec ferveur la joie de ses frères d'Asie. Juventud Rebelde a joué un rôle clé en rapprochant les deux peuples à travers des caricatures marquantes.

L'exposition rend notamment hommage au peintre Manuel Hernández Valdés, récemment honoré à titre posthume du Prix national des beaux-arts 2024. Par ses dessins puissants, il a immortalisé les moments les plus intenses de la résistance vietnamienne, notamment le moment historique du 30 avril 1975. Ses œuvres incarnent à la fois l'histoire et l'amitié sincère d'un artiste cubain envers le Vietnam.

Cette exposition réaffirme les liens indéfectibles entre les deux nations, nourris par une solidarité historique, comme l'avait déclaré le leader Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à verser son sang".

VNA/CVN