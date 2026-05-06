Le jeune trentenaire de Cà Mau qui fait fortune grâce à l'acanthe sauvage des marais salants

Autrefois considérée comme une mauvaise herbe bordant les bassins de crevettes et systématiquement arrachée par les agriculteurs, l'acanthe (Acanthus ebracteatus) est aujourd'hui exploitée par un jeune homme de Cà Mau. En la transformant en produits à haute valeur ajoutée, il ouvre une nouvelle voie économique pour ces terres salines.

>> Ca Mau intensifie ses actions pour lutter contre la pêche illicite

>> Cap sur le développement de l'agriculture urbaine de haute technologie

>> Agriculture : l’impératif du virage numérique et scientifique

Né à la pointe sud du Vietnam, Lâm Quôc Nhut (31 ans) - fondateur de la société agricole saline Halofai - a grandi avec l'image de ces buissons d'acanthes poussant à foison sur les digues. Dans la mémoire de nombreux paysans locaux, cette plante n'était qu'une nuisance sauvage qu'il fallait éliminer pour faciliter l'élevage de crevettes.

Après avoir passé un certain temps à Hô Chi Minh-Ville pour exercer divers métiers, Nhut est retourné dans sa ville natale avec l'ambition de développer l'agriculture sur ces terres salines.

Dans un contexte d’intrusion saline de plus en plus sévère, où l'élevage de crevettes et de crabes devient incertain à cause des maladies, il a commencé à porter un nouveau regard sur les plantes autrefois jugées inutiles. L'acanthe (ô rô) est alors devenue une option prometteuse : elle possède une grande tolérance au sel, pousse naturellement en milieu saumâtre et nécessite peu d'entretien. Plus important encore, selon les ouvrages de médecine traditionnelle, l'acanthe possède des vertus médicinales.

Fort de cette idée, Nhut s'est lancé dans un périple de recherche et d'expérimentation. Sans documentation ni technologie préétablie, il a appris sur le tas, de la récolte au traitement en passant par la transformation. Malgré les échecs des premiers essais et des produits non conformes aux attentes, il a persévéré dans ses ajustements.

Photo: TTO/CVN

Après près de deux ans, les produits dérivés de l'acanthe ont commencé à se perfectionner. Cette plante sauvage est désormais transformée en thé, en sel végétal et en diverses gammes de produits de bien-être.

Valoriser des trésors oubliés

Ne s'arrêtant pas là, Nhut a également structuré une zone de matières premières en collaborant avec les habitants locaux. Les buissons d'acanthe, autrefois arrachés, sont aujourd'hui préservés et entretenus de manière sélective pour la production.

Ce changement permet non seulement d'exploiter les ressources locales disponibles, mais contribue aussi à augmenter les revenus des habitants. Au lieu de perdre du temps à les défricher, les agriculteurs peuvent désormais récolter ces plantes poussant au bord des bassins pour les revendre à Nhut au prix d'environ 10 000 dôngs le kilo (pour la variété séchée).

Selon Nhut, "l'histoire de l'acanthe illustre une approche différente de la production agricole : au lieu de lutter contre les contraintes naturelles, il s'agit de s'y adapter et d'exploiter les ressources existantes."

Aujourd'hui, les produits issus de l'acanthe commencent à s'imposer sur le marché et sont progressivement adoptés par les consommateurs. Plusieurs entreprises ont également pris contact pour commander de la matière première en vue d'une transformation plus poussée.

Photo: TTO/CVN

À ce jour, Nhut a mis en place un atelier équipé de machines d'une valeur d'environ 10 milliards de dôngs, générant un profit annuel avoisinant 1 milliard de dôngs grâce à la vente de ses produits. Il a également stabilisé une zone d'approvisionnement d'environ 10 hectares d'acanthes poussant au bord des bassins de crevettes. Sur les digues, il a développé la culture de l'acérola (cerise des Antilles) et commercialise désormais un pur jus d'acérola.

Autrefois considérée comme une simple mauvaise herbe par les habitants, l'acanthe est en train de se faire une place de choix. Pour Nhut, il ne s'agit pas seulement d'une aventure entrepreneuriale, mais d'une véritable revalorisation des trésors oubliés de sa terre natale.

Photo: TTO/CVN

Photo: TTO/CVN

Truong Giang/CVN