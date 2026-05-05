Agriculture : l’impératif du virage numérique et scientifique

L'application des sciences et des technologies et la transition verte constituent la voie incontournable pour assurer un développement rapide et durable de l’agriculture nationale. En conciliant harmonieusement les enjeux environnementaux et socio-économiques, les produits agricoles du pays pourront renforcer leur compétitivité et saisir les opportunités d’expansion sur le marché international.

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Photo : VNA/CVN

L'application des avancées scientifiques et technologiques est désormais considérée comme la "clé de voûte" d'un développement agricole moderne et durable. Il s'agit d'une solution optimale pour opérer une rupture en termes de productivité et de qualité des produits, permettant ainsi de répondre aux exigences croissantes des consommateurs tout en renforçant la compétitivité à l'exportation.

Il y a quelques années encore, le verger de pommiers de 2 ha de la famille de Trân Dinh Hanh, dans la commune de Ly Nhân (province de Ninh Binh (Nord), suivait des méthodes de culture traditionnelles peu performantes. Certaines années, les pertes atteignaient même 80% en raison des ravageurs.

Productivité élevée et fruits de qualité

C’est à partir de 2025 que la situation a évolué : grâce au soutien du Centre national de vulgarisation agricole (relevant du ministère de l’Agriculture et de l'Environnement), la famille a bénéficié du transfert technique pour la culture de la variété de pomme "Đại mật 06" selon les normes VietGAP (Bonnes pratiques agricoles du Vietnam). Ce projet, déployé sur 4.000 m², combine l’installation de treillis et de serres anti-insectes. Après une période de mise en exploitation, le verger affiche désormais une productivité élevée et des fruits de qualité supérieure à l’esthétique soignée, générant des revenus bien plus importants qu'auparavant.

Dans la province de Phu Tho (Nord), l'intégration des avancées scientifiques et technologiques au processus de production constitue, depuis plusieurs années, un véritable levier de croissance pour le secteur agricole. Cette dynamique permet non seulement d'obtenir des produits de haute qualité, mais aussi de rehausser durablement les revenus de la population locale.

À ce jour, la province dénombre 648 zones de cultures stratégiques s'étendant sur 79.000 ha, dont plus de 7.600 ha bénéficient d'un code d'identification de zone de production. Par ailleurs, les efforts de certification portent leurs fruits : 3.900 ha sont désormais certifiés VietGAP, 153 ha répondent aux normes GlobalGAP et 108 ha sont engagés dans une démarche de production biologique.

Selon Nguyên Quang Tin, directeur adjoint du Département des sciences, des technologies et de l’environnement (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), ces derniers temps, les ministères, les organismes, les localités ainsi que la population ont accordé une attention soutenue à l’intégration des progrès scientifiques et techniques dans la production. De nombreuses entreprises ont investi dans le développement de zones de matières premières concentrées à grande échelle, en introduisant de nouvelles variétés et en appliquant des techniques innovantes. L’adoption de technologies modernes, couplée aux processus de transformation et de conservation, a permis d’accroître la valeur à l’exportation.

"De nouvelles variétés de cultures et d’élevage, dotées d’une grande capacité d’adaptation, ont été mises en exploitation, contribuant à l’amélioration du rendement et de la qualité des produits. C’est le cas notamment du riz, dont plus de 80% des surfaces utilisent désormais des variétés de haute qualité, dopant ainsi la valeur des exportations. Globalement, l’application des sciences et des technologies a généré d’excellents résultats, avec une plus-value estimée à environ 30-35 % par rapport aux méthodes de production traditionnelles", précise-t-il.

Tendance inévitable

Ces dernières années, parallèlement à l’intégration des hautes technologies, la transition verte propulse l’agriculture nationale vers une nouvelle étape de son développement.

Photo : HNM/CVN

Hanoï connaît une urbanisation rapide qui réduit progressivement ses terres agricoles, tandis que la demande en produits de haute qualité ne cesse d’augmenter. Dans ce contexte, l’agriculture doit impérativement accroître la valeur ajoutée par unité de surface. La transition numérique et la transition verte apparaissent ainsi comme des solutions essentielles.

Nguyên Van Tùng, directeur de la Coopérative de légumes sûrs de la commune de Dông Anh, à Hanoï, témoigne : "Avec un smartphone, je contrôle l’irrigation, le système de refroidissement et je surveille les parasites ainsi que l’état des cultures. Grâce à la technologie, la productivité a augmenté de près de 30% par rapport aux méthodes traditionnelles, tandis que la consommation d’eau et d’engrais a diminué de plus de 40%".

Chaque lot de légumes est doté d’un code QR permettant aux acheteurs de vérifier les dates de plantation, les soins apportés et les normes de qualité. Ce modèle fournit chaque mois des dizaines de tonnes de légumes sûrs à des écoles et supermarchés de Hanoï.

À Hô Chi Minh-Ville, dans un modèle traditionnel, les coûts de la Coopérative de production, de commerce et de services de légumes propres GAP (commune de Dông Thanh) s’élevaient à 50-70 millions de dôngs par hectare. Grâce à l’application de hautes technologies et à une production circulaire, ces coûts ont été réduits à 20–30 millions de dôngs.

Ces exemples illustrent l’efficacité de la double transition dans ce secteur agricole. Devenue une tendance mondiale incontournable, elle constitue un levier économique majeur. Par ailleurs, cela constitue également une condition et une opportunité pour les entreprises de mettre en œuvre efficacement la Résolution 57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique nationale.

Photo : VNA/CVN

En opérant une transition stratégique de la "production agricole" vers une véritable "économie agricole", la province frontalière de Lai Châu (Nord) mise désormais sur ses atouts uniques - climat, terroir et identité culturelle - pour bâtir une agriculture verte, circulaire et multi-valeurs. Dans cette dynamique, le ginseng de Lai Châu est positionné comme une "filière stratégique" destinée à l'essor économique de la localité.

Le cheminement de Lai Châu vers une agriculture verte ne relève pas uniquement du développement économique ; il s'inscrit également dans une stratégie de "préservation des forêts par l'économie". Chaque plant de ginseng mis en terre, chaque rizière à faibles émissions de carbone créée, contribue ainsi à la protection durable de l'écosystème tout en consolidant la sauvegarde des frontières de la Patrie.

Face à une crise climatique dont l’évolution est de plus en plus complexe et imprévisible, et devant des marchés de consommation toujours plus exigeants, la transition verte s’impose désormais comme une nécessité absolue pour le secteur agricole.

VNA/CVN